麥玉珍告林淑芬出拳打她涉傷害 黃國昌陪同控民進黨造謠撕裂社會

台灣民眾黨立委麥玉珍在24日立法院會時，與民進黨立委林淑芬發生肢體衝突，麥玉珍指控，民進黨立法委員林淑芬出拳打她。麥玉珍與民眾黨團總召黃國昌今赴台北地檢署，提告林淑芬涉犯傷害罪。

麥玉珍說，林淑芬當時從她的身後打她、偷襲她，當時她回頭說「妳幹嘛！」並推了一下，林淑芬立刻一拳向她揮來，當時她前方全部都是民進黨的人。

麥玉珍說，今早民眾黨舉行記者會，就是要給林淑芬道歉的機會，不過林淑芬不道歉，於網路批評該記者會是政治操作，還有側翼說她活該被打。對此，麥今提告林涉犯傷害罪。

黃國昌說，民進黨主席賴清德、行政院長卓榮泰及黨團總召柯建銘等人，藉由造謠、抹黑及假訊息，造成社會對立，質疑民進黨何時才要收手？他說，民進黨政府應面對國會已經跳票8年，並向社會道歉。