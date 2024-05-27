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元大人壽否認曾到市府談士北科 前官員秀證據打臉

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市議會今舉行「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」第3次會議，邀請柯市府祕書長、現任參事陳志銘提證據。記者洪子凱／攝影
北市議會今舉行「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」第3次會議，邀請柯市府祕書長、現任參事陳志銘提證據。記者洪子凱／攝影

北市議會今舉行「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」第3次會議。柯市府稱曾約談北士科潛在投資廠商「元大人壽」，但元大否認，形成「羅生門」。柯市府祕書長、現任參事陳志銘提證據，指時任副祕書長林育鴻曾與元壽訪談；與會的策威顧問公司也當場證明，訪談當天有談及內容創新中心BOT案與士北科等2大議題。

陳志銘指出，元大在北士科T16、17、18前兩次招商都有派人來領標，參與座談會，產發局在第三次招標前，也先依據第二次有領標潛在投資者進行約談，包含新壽、統一開發、中華工程、元利建設以及個人名義領標張小姐，而張小姐是元大在內湖數位內容創新中心BOT案領標代表人。

陳志銘說，林育鴻辦公室曾於2020年10、11月發送電子郵件邀請元大訪談第三次公告招商事宜，元大11月6日表態因正在參與內湖BOT案加上與北士科招標案興趣不大選擇不參與，不過時任林辦公室參議黃臣豪12月以電話再通知元大，元大也答應12月16日會出席。

陳志銘說，產發局12月14日收到林辦通知，16日當天下午2點訪談元大，實際會議室使用紀錄顯示，產發局於12月16日下午1點30分租借至3點使用，林育鴻當天2點至2點35分訪談北士科相關事宜，下午4點則另有行程，站在他的立場人、事、時、地都有，元大僅有時、事，應出面說明清楚。

議員徐弘庭質疑，元壽在11月已表態不參與士北科競標，為何林辦還要不斷邀請訪談，且當時元壽正在參與內湖數位內容創新中心BOT案，12月1日審標，當時市府已知元壽內湖標案未得標，市府14日通知元壽開會，恐讓元壽誤以為自己得標要討論內容，直到15日才知道自己未得標，而是要推銷士北科，這種時間序上惡意操作，勢必讓元壽感到不舒服。

黃臣豪回應，當初邀請訪談僅是針對士北科招標內容，企業能夠給予意見及看法，和投資北士科是兩回事，並未有直接關聯。

策威開發管理顧問股份有限公司總經理王思齊說，這場約談會議有派員出席，當天公司代表與元壽一同進入11樓會議室，整場會議內容大約35分鐘，因元壽想瞭解自己無法得標原因，前10分鐘確實有聊內湖數創案，但後面25分鐘都在聊士北科，元壽代表也提出自身見解，市府並未造假，也還有其他證明文件可以證明。

BOT 內湖 北士科

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