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藍白指綠曾有相同國會改革主張 柯建銘喊3年份能成功解釋？

中央社／ 台北27日電
民進黨團總召柯建銘等人上午一起舉行「找到民進黨憲政改革國會改革初心」記者會，柯建銘針對藍白所有指控做詳細回答，批評藍白是非顛倒抹黑。記者蘇健忠／攝影
民進黨團總召柯建銘等人上午一起舉行「找到民進黨憲政改革國會改革初心」記者會，柯建銘針對藍白所有指控做詳細回答，批評藍白是非顛倒抹黑。記者蘇健忠／攝影

立法院會28日將繼續處理國會職權行使相關修法，對於遭民進黨立法院黨團指控國會擴權，在野黨則以「抓到了」，反指民進黨團也有同樣主張，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，在野黨不要胡說八道、引喻失義，在野黨只是找到民進黨為憲政改革、國會改革的初心。

民進黨團今天在立法院舉行「找到民進黨憲政改革國會改革初心」記者會，針對連日來，藍白黨團提案修法遭民進黨及外界質疑擴權，在野黨反批民進黨過去也有相同主張，民進黨團一一做出回應。

柯建銘表示，假如說國民黨抄了民進黨過去也有相同主張，認為這樣有何不可，前總統蔣介石主張戒嚴，「我們現在也可以來戒嚴嗎？」前總統馬英九當年主張總統委任直選，「那我們也將總統選舉改為委任直選？」根本是胡說八道，在野黨什麼也沒有抓到。

柯建銘說，沒有錯，民進黨團在1993年有51名民進黨立委提出「立法院職權調查法」，當中有刑責；不過，在野黨拿的是31年前的事，當初提案目的是民進黨倡議把五權變三權，且法案付委後並未審查。

柯建銘表示，當初提案的背景是1991年1月，民進黨前立委洪奇昌等人，針對「監察院還是國會嗎？」提釋憲，1993年7月釋字325號解釋出來，監察院還是國會，獨享調查權，立法院則有調閱權。後來才有民進黨前立委沈富雄提出「立法院職權調查法」。

柯建銘指出，至於調查權部分，則是民進黨團在2004年針對在野黨提出319真調會提釋憲，而有後來的釋字585號解釋，說立法院有調查權，但不是像監察院或檢察官的調查搜索。

柯建銘說，2016年民進黨全面執政，提出開放國會、透明國會等，修正包括直播議事、正副院長必須中立，唯一沒辦法修的就是國會調查權部分。當時民進黨團、國民黨團，及黃國昌當年代表的時代力量黨團都有提出國會改革版本，三黨或多或少都有國會擴權、牴觸憲法的疑慮；否則，民進黨國會多數，表決過去就好，後來所有版本當時都沒有處理。

民進黨籍司法法制委員會召委鍾佳濱說，民進黨歷來憲改主張，會依大法官釋憲內容調整，若國民黨真要比，應拿2024年民進黨版主張，「不要拿舊主張護航你過時、落伍、錯亂的擴權主張。」國民黨說民進黨跳票，其實是國民黨跳針，始終迴避廢除考試院、監察院等修憲問題。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白兩黨批評去脈絡化，完全見樹不見林，民進黨回應憲法解釋要求，對於主張再檢視、再進化，為何國民黨要回到2016年甚至1993年，完全把修法當作文化資產；民主成長應當迎向新民意、新思維的作法，而非每天考古懷舊。

柯建銘 民進黨 立法院

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