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前駐菲代表徐佩勇涉性騷 監院全票通過彈劾

中央社／ 台北27日電
台灣前駐菲代表徐佩勇。圖／聯合報系資料照片
台灣前駐菲代表徐佩勇。圖／聯合報系資料照片

監察院指出，前駐菲律賓代表徐佩勇利用公務上的權勢及機會，多次對菲籍雇員有具性意味的言行，造成敵意性工作環境，並經外交部決議性騷擾成立，監院日前全票通過彈劾，移送懲戒法院。

前駐菲律賓代表徐佩勇去年遭控性騷擾菲籍僱員，外交部即展開調查。經外交部性騷擾申訴委員會在去年10月審議，性騷申訴案成立。

監委紀惠容、王美玉、葉宜津調查發現，徐佩勇分別在民國111年12月7日觸碰該名雇員，並有性意味言語；12月9日要求看該名雇員胸部，經反映被冒犯後，徐佩勇在12月15日及22日當面向該名雇員道歉後，仍未停止性騷擾行為，在112年2、3月間多次以該名雇員身上有頭皮屑、髒東西為由，觸碰其身體。

監委指出，徐佩勇的行為讓該名雇員非常不舒服、恐懼、沮喪、痛苦、憤怒，甚至因此失眠，但畏於徐佩勇是館長的權勢，擔心工作不保，只能隱忍不發。

監委說，直到徐佩勇在112年3月22日又藉詞觸碰，讓該名雇員感到害怕又憤怒，再也無法忍受。但擔憂駐處無法公平處理，因此將相關證據交駐外國安人員在返台時，協助向外交部舉報。

彈劾案文表示，徐佩勇在監察院詢問時，只承認在111年12月7日說錯話，以及拍掉頭皮屑的行為是經過該名雇員同意，其餘都否認。經調查，該名雇員及外交部提供的物證資料與相關證人訪談紀錄，以及112年4月11日時任外交部長吳釗燮向徐佩勇詢問此案後，立即要求解職返台，徐佩勇旋即在當天簽請部長同意提前調部。

彈劾案文指出，這已足認徐佩勇對該名雇員有上述性騷擾行為，不僅造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，侵犯其人格尊嚴，並嚴重影響國家及外交人員的聲譽與形象，核有重大違失。

監委表示，外交部雖對徐佩勇予以記一大過的行政懲處，但徐佩勇擔任駐外機構館長，更應謹言慎行、恪守分際，竟利用公務上的職權與機會，多次對菲籍雇員為具性意味的言行，嚴重影響國家及外交人員聲譽與形象，因此提案彈劾。

據監察院公告的彈劾案審查決定書，5月14日的審查會中，監委以13票「成立」，全票通過彈劾徐佩勇，移送懲戒法院。

外交部 性騷擾 監察院

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