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謝龍介批賴清德雙標：市長任內700億預算30分過關

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委謝龍介（後排左二）、台南市議會國民黨團今天開記者會，批總統賴清德雙標。記者鄭惠仁／攝影
立委謝龍介（後排左二）、台南市議會國民黨團今天開記者會，批總統賴清德雙標。記者鄭惠仁／攝影

立委謝龍介、台南市議會國民黨團今開記者會，批總統賴清德雙標，當年市長任內700億預算30分過關，並指國會改革五法都是民進黨當年所提，現在阻擾改革，到底在怕甚麼，質疑尊重程序正義的全民總統會鼓勵學生抗議嗎？

謝龍介和台南市議會國民黨團今召開「無格總統、政治騙徒」記者會， 謝龍介表示，柯建銘當年要馬英九到立法院國情報告、林佳龍要求訂定藐視國會法案，立法院調查權當年也是柯建銘等人提案，誰知換了總統，全都髮夾彎，昨是今非。

謝龍介說，國民黨堅持推動國會改革五法，是因在民進黨執政之下，監察院形同虛設，民進黨政務官被彈劾，全都被否決，只要有綠色黨政保證就沒事，這就是所謂的愛台灣？民進黨阻攔國會改革怕什麼？難道要民進黨官員不貪汙、不官商勾結有這麼難嗎？

市議員許至椿說，賴清德當了總統就雙標，當年林佳龍說沒有國會調查權，立法院就像沒有牙齒的老虎，現在卻反對。蔡育輝指出，2014年10月9日賴清德擔任台南市長時，台南市議會10秒通過1項預算，7百多億元預算包裹表決，短短30分鐘就過關，完全沒有程序正義，寫下中華民國地方制度史上最黑暗的一天。質疑賴總統這麼重視程序正義，當年可曾對違反程序正義的包裹表決預算黑歷史，提出任何批評，「是選輸了不甘願嗎？」

盧崑福請年輕人不要被騙了，若想知道疫苗為何被封存30年嗎？珍愛台灣就要支持國會改革。王家貞指賴總統要多數尊重少數，但當年在台南何曾尊重過少數？現在民進黨指使年輕人走上街頭，根本就沒資格談改革。

林燕祝說，總統才剛上任就鼓勵年輕人為了國會改革走上街頭，質問是民進黨的主席還是全民的總統？ 曾培雅也請年輕人走上街頭前要先了解真相，不是民進黨說甚麼就跟著走，不要西瓜偎大邊。蔡宗豪表示，國會改革是為了抓弊，民進黨怕甚麼？台南力暘光電91億元的圖利案，中央和地方官員都在說謊，若國會有調查權，民進黨還敢這樣貪汙嗎？ 林美燕說，立法院國會改革就是要求解封疫苗等弊案，相信家長會支持，年輕朋友更會支持國會改革。

立委謝龍介（左三）、台南市議會國民黨團今天開記者會，批總統賴清德雙標。記者鄭惠仁／攝影
立委謝龍介（左三）、台南市議會國民黨團今天開記者會，批總統賴清德雙標。記者鄭惠仁／攝影

國會改革 民進黨

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