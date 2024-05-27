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涉千億資金！融資租賃公司監理亂象 監委要查

中央社／ 台北27日電

監委賴振昌今天表示，融資租賃公司不屬於金融業，不受相關金融法規管轄，疑長期缺乏監理，衍生行銷亂象及金融監理漏洞，相關主管機關對融資租賃公司是否採有效監理作為，已申請調查。

監察委員賴振昌、王幼玲、蔡崇義透過新聞稿表示，據報導，台灣的8大公股銀行對於融資租賃公司放款餘額已超過新台幣千億元，融資公司向銀行貸款最低利率僅有1.15%，而民法所訂約定利率上限為16%。

監委說明，租賃公司一方面以低利率向銀行借款，一方面轉以高利率貸放予民眾，借貸的資金利差是否合理，且疑長期缺乏監理，已申請自動調查。

監委指出，融資租賃公司不屬於金融業，不受相關金融法規管轄，只憑同業公會自律規範，對於未加入公會者則無法約束，也沒有罰則。融資租賃公司的授信標準和銀行相比，較為寬鬆，其資金借貸又存在相當利差，衍生行銷亂象及金融監理漏洞。

監委表示，融資租賃公司行銷亂象為何、相關主管機關對於融資租賃公司有無採取有效監理作為、是否存在監理漏洞、公股銀行貸款給融資租賃公司，有無確實進行授信評估、是否不當提供低利資金予融資租賃公司、融資租賃公司是否賺取不合理利差，都有深入調查必要。

主管 台幣 餘額

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