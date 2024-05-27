藍委輪守議場迎戰明國會改革案 傅崐萁預告力拚三讀

立法院院會明天將續審查國會改革法案，國民黨立法院黨團中午開完黨團大會以後，藍委即輪班守在立院議場門外，預備搶攻明日主席台。國民黨總召傅崐萁表示，國會改革法案明天可望露出曙光二、三讀通過，國民黨秉持民意一定堅持奮戰到底、全力以赴，更預告法案三讀後將立即著手偵辦大案，讓國人了解過去8年被封存30年的案子、侵犯人民的重大違法貪污案，將一件件偵破還人民公道。

傅崐萁表示，台灣民意基金會調查，20至24歲年輕朋友有高達8成以上都支持藐視國會罪，而各網路平台上各大專院校發起投票，大部分也都支持國會改革。過去民進黨的威權獨大、貪污腐敗專制即將結束，希望他們勇敢面對事實，不要再鼓動群眾運動，那是當家鬧事、滑天下之大稽，與主流社會背道而馳，呼籲賴清德總統不要鼓動群眾、不要反守為攻，讓國家安定祥和、讓政府還權於民。

傅崐萁還指出，包括美國、英國、法國、日本、韓國等世界國家，都訂有「藐視國會罪」對在國會虛偽不實陳述設有刑責，國情相近的日本、韓國也都是判處10年以下有期徒刑，而國民黨的修法版本，人民來國會作證都沒有刑責，與各國相較是最寬鬆的處罰。

對於民進黨團總召柯建銘稱「要坐下來談」，傅崐萁呼籲民進黨，聽立法院長韓國瑜的要求，大家好好坐在位置上插卡表決，不要去擾亂議事，讓中華民國的國會具備一定專業及形象。另外，國會改革五法經過充分討論，三讀過後也會立即著手偵辦大案，讓國人了解過去8年貪污腐敗的案子，要一件件偵破還給人民公道，讓國會重建陽光。

而明天立法院將繼續審查國會改革法案，傅崐萁指出，國會改革法案後面還有15條條文，都是民進黨的版本，希望民進黨從善如流回應廣大民意，全部照列就好，不要浪費大家時間，畢竟大家都是帶著民意來到立院。

傅崐萁還說，從1月13日投完票到現在，賴清德少數總統誕生後，到目前為止都沒有與國民黨、民眾黨有任何接觸，完全符合賴清德的個性，但是身為中華民國的元首，應該放下過去，要做溫和的大家長，讓國會和諧順利運作，才能真正當個好元首。