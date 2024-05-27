死刑存廢大哉問 民調：8成5民眾不贊成廢除

憲法法庭於4月底進行死刑是否違憲的言詞辯論，最快7月下旬將作出判決。台灣民意基金會今公布「國人對當前死刑存廢相關議題的態度」即時民調，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，有高達84.6%民眾不贊成廢死。

台灣民意基金會針對死刑存廢進行民意調查，以「國內死刑存廢問題最近再度成為社會關注焦點。一般說來，您贊不贊成廢除死刑？」為題做調查，結果顯示有4.9%非常贊成，5.1%還算贊成，21.3%不太贊成，63.3%一點也不贊成，4%沒意見，1.4%不知道；在20歲以上的台灣人中，84.6%不贊成廢除死刑，僅10%基本上贊成廢除死刑。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣社會反對廢除死刑的沈默之聲跨性別、跨世代、跨教育程度、跨階級、跨省籍族群、跨政黨、跨地理區域、甚至跨越統獨分歧，包括3個主要政黨的支持者及無特定政黨傾向者均有8成以上反對廢死。台灣社會為何出現這麼強烈、特殊的現象，值得深入探究。

另外，對於「如果司法院15位大法官最後做出「死刑違憲」（也就是廢死）的決定，請問您能不能接受？」結果顯示4.7%非常能接受，19.5%還算能接受，23.7%不太能接受，45.8%一點也不能接受，5.2%沒意見，1.1%不知道，也就是在20歲以上台灣人中，69.5%不能接受、24.2%基本上能接受，顯示憲法法庭若做出死刑違憲判決，只能改變15.1%民眾的態度。

游盈隆做出4點分析，包括年紀愈輕愈容易接受廢死的觀念、大學及以上教育程度者能接受「死刑違憲」的比例明顯高於其他教育程度者、社會相對弱勢者似較能接受廢死的觀念、民進黨支持者能接受廢死觀念的比例明顯比國民黨支持者高。

該民調訪問期間是2024年5月20至22日，共3日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random Sampling)，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。