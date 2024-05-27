國民黨抗綠營認知戰 推生成式AI「周爺爺活字典」

立法院明天續審國會改革法案，國民黨近日推出「國會改革法案揭露透明平台」闢謠，今天下午再舉行記者會，宣布生成式AI應用「周爺爺活字典」正式上線，民眾可透過打字或語音詢問國會改革相關法案內容，快速釐清問題爭點與疑義。

國民黨立委葛如鈞指出，他一向支持資訊多元開放，這次國會改革法案外界都很關注，除了近日正式上線的「國會改革法案揭露透明平台（thetruth.kmt.org.tw）」，裡面有非常完整的陳述事實、時間軸、以及法案內容。

葛如鈞表示，他在個人官網也推出國會改革事實專區，以及AI小助手，幫助民眾透過對話方式了解整部法案，在國民黨青年團、陳菁徽與他的國會辦公室協力下，ChatGPT-s「周爺爺活字典」正式上線，藉由這個小型生成式AI應用，可以用打字或語音方式詢問國會改革法案容易產生誤會的地方。

國民黨青年團總團長羅雍勝舉例，可以透過中文或英文方式，向AI小助手提問「請國會改革法案通過後，人民會隨便被抓走，這是真的嗎？」、「針對藐視國會罪，立法院是否不應該有罰款權力？美國國會又是怎麼做的？」

羅雍勝表示，民進黨為了執政權不願受立法院檢視，以懶人包或圖卡等去脈絡化討論，這對台灣民主是很大傷害。透過ChatGPT把立法院相關法案內容、立院公報、修正動議、議事規則等快速整理後，可作為大眾的資訊參考，讓事實可加速完整釐清。

葛如鈞表示，由於根據Open AI規範，目前只有plus會員才可使用，未來等「周爺爺活字典」更多的訓練成果後，不排除給所有會員使用。他也呼籲大家一同參與協作，坊間若有相關疑問或謠言，歡迎蒐集提供給他們，作為周爺爺活字典的重要養分，等測試完成後，會向所有ChatGPT會員開放，讓國會更往民主邁進。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨尊重大家多元意見，但也需要讓沈默多數、有不同意見的人在網路表態與發言，藍營青年團周末發起「我不在青島東」行動，試圖傳達台灣聲音不是只有一種，這個號召也是讓大家看見，「不是上街頭的都代表全部的台灣，不上街頭的也不代表不愛台灣。」