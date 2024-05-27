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一中各表已失效？江啟臣：中華民國有領土主權、治權

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
立法院副院長江啟臣被問及，聯合國2758號決議是否成為中國阻擋台灣的理由，一中各表是否失效？江啟臣回應，「2758號決議僅處理P.R.C（中華人民共和國）的入會案，並不影響中華民國的國際法律地位。圖／截自衛福部直播
立法院副院長江啟臣被問及，聯合國2758號決議是否成為中國阻擋台灣的理由，一中各表是否失效？江啟臣回應，「2758號決議僅處理P.R.C（中華人民共和國）的入會案，並不影響中華民國的國際法律地位。圖／截自衛福部直播

衛福部長邱泰源率團赴今年日內瓦WHA，今舉行國際記者會時台灣國會代表、立法院副院長江啟臣被問及，聯合國2758號決議是否成為中國阻擋台灣的理由，一中各表是否失效？江啟臣回應，「2758號決議僅處理P.R.C（中華人民共和國）的入會案，並不影響中華民國的國際法律地位，且具有領土主權、治權，並實施有效統治。」

台灣爭取參加世界衛生大會（WHA），不過受到中國大陸政治介入，多年來只能在場外舉辦雙邊會談。今天台灣「世衛行動團」於日內瓦舉行國際記者會，江啟臣被問及，聯合國2768號決議案是否成為中國阻擋台灣（加入WHA）的理由，一中議題是否成為障礙，且一中各表已無效？

江啟臣回應，「聯合國2768號決議案有其歷史背景，當時主要處理P.R.C（中華人民共和國）的入會案，並未影響到中華民國的國際法律地位，中華民國在台澎金馬仍享有領土主權與治權，且依照中華民國憲法，我們實施有效統治。」

江啟臣說，中華民國有履行國際義務的能力，且有參與國際組織得能力，國際法人的地位依舊存在，但考量兩岸特別關係的複雜性，也持續推動台灣對於聯合國或其他機構的有意義參與，且不斷呼籲各界了解台灣的處境，2002年也成功參與WTO（世界貿易組織），並非沒有參與其他國際組織。

「不要只看到台灣半導體的重要性。」江啟臣表示，國際政治很現實，但希望國際友邦不要只看到半導體的需求，而要求台灣前來設廠，應該看到台灣的健康人權也同等重要，台灣在健康產業在國際上扮演的角色和台積電一樣，都是我們的軟實力，希望獲得國際支持，而今天代表立法院成員來到日內瓦，就是為了透過國會外交途徑說服其他國家國會，了解台灣的狀況。

中華民國憲法 江啟臣 聯合國

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