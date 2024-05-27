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麥考爾：中共軍演顯示不想和平互動 民主國家須團結對抗

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
美國聯邦眾院外交委員會主席麥考爾率團訪台，以行動表達支持台灣。(歐新社)
美國聯邦眾院外交委員會主席麥考爾率團訪台，以行動表達支持台灣。(歐新社)

賴清德總統上午接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率領的跨黨派議員慶賀團，麥考爾表示，在總統就職演說３天之後，共軍就進行環台軍演，顯示出中共無意依循1979年訂立的「台灣關係法」，以和平方式與台灣互動。麥考爾強調，所有民主國家都必須團結在一起，對抗侵略與暴政。

麥考爾表示，無論是俄羅斯總統普丁、伊朗領袖哈米尼或是中國國家主席習近平，這些聯盟正在侵蝕世界和平，「自從二戰以來，我們從未見過如此明目張膽的暴力或是侵略行為。」

麥考爾率領的訪團是總統賴清德就職後首個到訪的美國國會議員團。麥考爾致詞時，首先代表訪團以中文說：「我們愛台灣」，並恭喜總統順利贏得此次總統大選，這次選舉證明台灣是蓬勃發展的民主國家。

他指出，很高興台灣在適當的時機擁有合適的領袖，台灣人民擁有一位非常有勇氣的領導者，他們也非常期待接下來的合作。

麥考爾表示，他要代表美國聯邦眾議院議長強生表達美國國會兩黨對台灣的一致支持，他們會持續跟台灣站在一起。相信只要彼此團結，就能更加強大。「政治止於大海之濱」，他們來到這裡，不是代表共和黨員或民主黨員，而是代表美國人民對這座美麗島嶼的強勁支持。

麥考爾表示，賴總統就職演說中提到「主權在民」，他非常認同。今年雙方正在慶祝「台灣關係法」立法滿45週年，這項法案指引著雙邊夥伴關係，以及美國對台海和平的承諾。

麥考爾說，「台灣關係法」中有三項重要的對台保證。第一、提供台灣防衛性武器；第二、台灣的未來將由和平方式決定；第三、美國必須維持抵抗訴諸武力或脅迫的能力，以確保台灣人民安全。這是他們的主張，未來也會持續堅守。

麥考爾表示，台灣是民主國家創新的引擎，透過賦予台灣人民自由與民主，這座島嶼已經蛻變成一個科技強國。他非常驕傲提出「晶片法案」，讓雙邊已經非常強韌的經濟關係更加密切。全球有高達60%的國際貿易都經過台灣海峽進行，更有高達90%的先進半導體都是在台灣製造。

麥考爾主席強調，未來他也會致力於解決雙重課稅問題，讓更多美國投資進到台灣，反之亦然。兩國人民並肩合作，能強化新興科技，像是AI、量子電腦等技術的發展，使我們更加繁榮，並解決許多社會問題。

麥考爾提到，美國將軍麥克阿瑟曾將台灣形容為「永不沉沒的航空母艦」，描述這座島嶼的巨大戰略意義和價值，而台灣人民打造出來的價值更是彌足珍貴。這是民主和科技的奇蹟。

麥考爾表示，美國未來也會持續確保沒有人試圖破壞和平現狀，抑止台灣的蓬勃發展。美國永遠是台灣可信賴的盟友，將持續支持台灣；任何脅迫或恐嚇都不會減緩或阻止美國國會對台灣的例行訪問。

麥考爾指出，台灣一次又一次展現其韌性，抵抗中國共產黨的威脅，台灣作為希望與民主的燈塔激勵著全世界。他期待雙方有美好的未來，齊心協力維持區域的和平與繁榮。

訪賓一行包括美國聯邦眾議員潘尼達、眾院外交委員會印太小組主席金映玉、眾議員胡樂涵、威爾森、巴爾等，由外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

台灣人 美國在台協會 議員

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