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遠見：盧秀燕蟬連五星市長 施政分數與滿意度雙榜首

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
遠見民調，台中市長盧秀燕滿意度與施政分數雙榜首，蟬連五星市長。記者陳秋雲／攝影
遠見民調，台中市長盧秀燕滿意度與施政分數雙榜首，蟬連五星市長。記者陳秋雲／攝影

《遠見雜誌》今公布2024縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕蟬連五星市長後，滿意度72.9%、施政分數74.5分創新高，六都雙榜首；多位議員今質詢民調，市長盧秀燕感謝全體市民給市府團隊最大的支持與信任，感謝議會協助。

據《遠見雜誌》公布數據顯示，台中市在八大面向平均分數表現較去年滿意度進步1.5個百分點，達70.3%，在六都唯超過7成。八大面向中四項的滿意度獲7成以上肯定，「經濟與就業」、「教育」、「醫療衛生」三面向表現亮眼，都居六都第一；尤其「醫療衛生」獲8成肯定、「教育」76.7%，而「經濟與就業」、「觀光休閒」及「教育」等面向滿意度創歷年新高。

台中市政府表示，市府去年推出「振興經濟三部曲」，活絡各行各業與庶民經濟；第五屆台中購物節總登錄消費達328億元，另據經濟部公布今年第一季統計資料，台中市奪下6項經濟指標是全國冠軍。

市府也提到，台中巨蛋今年3月正式動工、行政院3月核定水湳國際會展中心西側展館，將結合台中綠美圖，成為三大指標建築。另台中捷運藍線、綠線延伸及鐵路海線雙軌化等三大交通建設也獲中央核定，帶來更便捷、更高品質的交通環境。

除了公共建設，市府推動包括公托、公幼、親子館及生育津貼四大倍增計畫，台中的公托月費全台最低，出生率在六都中名列第一。在高齡社福方面，積極建置長照服務據點及日照服務單位，布建數居全台之冠。

台中捷運 盧秀燕

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