遠見：盧秀燕蟬連五星市長 施政分數與滿意度雙榜首

議場內，立法院朝野立委在打什麼？議場外，10萬人在怒吼什麼？真相到底是什麼？ 其實，連日來立場不同的報紙、社群直播、臉書、國會頻道、懶人包、Q&A應有盡有，但講真話，真正會深入了解問題核心的人很少，倒是被國會擴權、民主已死、沒有討論、違憲程序不正義，簡單的口號標籤感染的人不少，然而如果用柯建銘的標準，我們的民主已經死了好幾回，程序不正義也是年年上演。

2024-05-27 15:30