【重磅快評】青鳥要飛進議場 卓榮泰還能努力什麼？　　

立法院明天續審國會改革修法，賴清德總統拿程序正義向國會宣戰，民進黨立院黨團倡議「青鳥飛進議場，讓藍白兩黨看看人民真實力量」，綠營拳頭早已握緊，難怪馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑執政黨要發動群眾衝進立法院；不過，行政院長卓榮泰今天又說他還在努力，不要讓人民再那麼辛苦。民進黨人的話，那句才是真的？

立法院明天續審「國會改革」法案，國民黨、民眾黨團放話將拚法案三讀通過，民團則計畫再上街頭。民團及網友以「青鳥」借稱「青島」，用「青鳥行動」進行網路號召，524當天聲勢浩大，號稱有10萬人上街頭，民進黨團並公開募集創意標語、道具，喊出「青鳥飛進議場，讓藍白兩黨看看人民真實力量」，柯建銘並拉高分貝稱528是最關鍵的一天，要大家站出來。若說，民進黨正在全力動員528，並不為過。

綠軍公然倡議528動員上街頭，其實是要包圍立法院，施壓藍白，其底氣是來自賴總統對國會的宣戰；在國會爆發衝突 ，立院外集結大批群眾之後，外界關注賴清德的態度，賴沉默數日後終於透過臉書聲援並感謝抗爭群眾，肯定公民理性發聲，青年展現力量，「我們都有同樣的信念：立法院的議事運作，應該遵守程序正義」。

賴清德死抓著程序正義，但他沒講的是，藍白所提法案都是過去民進黨的改革主張，賴已擺明選擇站在多數民意的對立面；綠委們紛紛唱和、倡議，群眾動員即使不是賴下指令，但至少也是默許、鼓勵。賴清德都選上總統，即使是雙少數總統，但手上仍有覆議、釋憲等武器，但起手式卻是選擇抗爭路線，不改9年多前在台南市長任內不進議會的思維，格局實在不大。

行政院長卓榮泰在賴清德底下做事，沒有太多個人發揮的空間，頂多有分唱黑白臉的功能。在賴清德、柯建銘唱足了黑臉之後，卓榮泰少不得唱一下白臉，今天受訪表示他希望行政院、立法院可以平順互動、互相尊重，更希望的是明天群眾不要集結，他還在努力，「看看立法院能不能有個善意的回應，希望伸出善意的手，不要讓人民再那麼辛苦」。

看得出來，卓榮泰唱的是鴿派主調，但他說希望明天群眾不要集結，這可是大大違逆了賴清德的意志，但賴清德畢竟是他的主子，卓榮泰也補了一句，說會把總統交代的事做好。但可惜的事，他最多只能把賴清德交代的事情做好，但沒辦法去做對的事，任憑他再怎麼努力，還是處於多數民意的對立面，最多換來藍白不杯葛他上台施政報告。卓榮泰玩什麼把戲，藍白會看不懂嗎？