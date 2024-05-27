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賴清德見美眾院訪團：實力帶來和平 盼美助台強化國防

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
美國聯邦眾院外交委員會主席麥考爾率團訪台，以行動表達支持台灣。(歐新社)
美國聯邦眾院外交委員會主席麥考爾率團訪台，以行動表達支持台灣。(歐新社)

賴清德總統上午接見美國聯邦眾議院外交委員會主席、共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）帶隊的跨黨派議員慶賀團，賴總統表示，他非常推崇雷根前總統「實力帶來和平（Peace Through Strength）」的理念，因此，未來他會推動國防改革，提升國防實力，向世界展現台灣人民保衛家園的決心。

賴總統表示，新政府將秉持「四個堅持」，並積極落實「和平四大支柱行動方案」，與美國及理念相近國家持續加深合作，共同維護區域和平穩定與繁榮發展。期盼在訪團的支持下，美國國會持續透過各項立法作為，協助台灣強化自我防衛能力，增進台美間的交流合作，並儘早解決臺美雙重課稅問題，共同促進雙邊投資及產業合作。

賴總統表示，今年是台美關係發展的重要基石—「台灣關係法」立法45周年。過去這段時間，麥考爾主席和同黨眾議員金映玉舉辦了以台灣為主題的聽證會，協助台灣。共和黨眾議員巴爾（Andy Barr）也以眾院「國會台灣連線」共同主席的身分，和其他三位共同主席提出紀念「台灣關係法」立法45周年的決議案，在座多位議員也連署表達支持。他再次感謝訪賓們對台灣如此情深義重，用行動支持台灣。

賴總統表示，議員們都是眾院「外交」及「軍事」委員會的重要友台力量。期盼未來在大家的支持之下，美國國會持續透過各項立法作為，協助台灣強化自我防衛能力，增進台美間的交流合作。

賴總統也感謝美國國會大力支持，通過「印太安全補充撥款法案」，展現維護台海和平穩定的堅定決心。並也感謝美國國會促成「台美21世紀貿易倡議」。

賴總統表示，期待後續談判能夠及早展現成果，也希望儘早解決台美雙重課稅問題，共同促進雙邊投資及產業合作。展望未來，相信台美關係將持續深化，開創新篇章，創造更豐碩的交流成果。

台美關係 美國 議員

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