快訊

「住戶」指充電樁走火釀禍？新竹豪宅火警傳聞滿天飛 消防局說話了

中職／狀元大熱門吳念庭首次證實 確定參加今年選秀會

關門濃煙仍猛竄！竹市晴空匯深夜火警 消防分隊長第一間拍片救百戶畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康批當家鬧事：賴清德只想當民進黨總統

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

立法院明天將續審國會改革法案，中廣前董事長趙少康今天批評，賴清德身為總統，不以社會安定、捍衛民主、改革國會為念，反而為一黨之私而當家鬧事，放任側翼發動群眾到立法院外抗爭，甚至抹黑在野黨違法表決，還公開「感謝每一個國人勇敢站出來守護民主」，鼓勵群眾持續上街。

趙少康指出，賴總統上任才一周，台灣內外都烽火連天。中共剛結束的圍台軍演，強度超越以往，軍事專家都認為，今年還會有B、C、D接連不斷的軍演，就怕擦槍走火，讓台灣陷入萬劫不復。

趙少康指出，對內，國會衝突每周二、五上演，民進黨反國會改革，操作各種假消息跟錯誤的哏圖，才能騙支持者為民進黨衝鋒。

他也提到，賴總統在台南市長任內曾逾兩百天不進議會，寫下反民主、反監督的惡例，他的賴皮寮違建說不拆就不拆，可見其擇惡固執，一路走來始終如一。

趙少康表示，面對雙少數總統的事實，賴清德不僅不謙卑，也不為往後政務推動順利，設法與在野和解，反而甘於當「民進黨總統」，只討好40%的死忠仔，對內對外言行毫無高度可言，只能顯示他「硜硜乎其器小哉」（指固執不知變通、器量狹小）的格局。

趙少康表示，民主不是民進黨的專利，「愛台灣」更不能只靠一張嘴，反而變成「害台灣」。用行動守護台灣的民主、安全，只在賴清德的一念之間。

國會改革 民進黨 賴清德 趙少康

延伸閱讀

邱毅控中廣1億賤賣給趙少康挨告 北檢今偵結不起訴

趙少康批綠拒絕理性審查：藍白不能辜負60%民意付託

評賴清德直接不演了 趙少康：還想跟習近平吃蝦仁飯？

細數賴清德選後態度 趙少康：在野如何跟賴清德團結？

相關新聞

上海踩線團今訪台 五月天被表態影響雙城規格？ 蔣萬安態度不變

今年由台北市政府主辦的台北上海雙城論壇預計7、8月登場，上海市政府的雙城踩線團，今起一連四天到台北市踩點、洽談舉辦細節。...

【重磅快評】青鳥要飛進議場 卓榮泰還能努力什麼？　　

立法院明天續審國會改革修法，賴清德總統拿程序正義向國會宣戰，民進黨立院黨團倡議「青鳥飛進議場，讓藍白兩黨看看人民真實力量...

立法院到底在吵什麼？8個字：守護賴政府的權力

議場內，立法院朝野立委在打什麼？議場外，10萬人在怒吼什麼？真相到底是什麼？ 其實，連日來立場不同的報紙、社群直播、臉書、國會頻道、懶人包、Q&A應有盡有，但講真話，真正會深入了解問題核心的人很少，倒是被國會擴權、民主已死、沒有討論、違憲程序不正義，簡單的口號標籤感染的人不少，然而如果用柯建銘的標準，我們的民主已經死了好幾回，程序不正義也是年年上演。

賴清德見美眾院訪團：實力帶來和平 盼美助台強化國防

賴清德總統上午接見美國聯邦眾議院外交委員會主席、共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）帶隊的跨黨派議員慶賀...

趙少康批當家鬧事：賴清德只想當民進黨總統

立法院明天將續審國會改革法案，中廣前董事長趙少康今天批評，賴清德身為總統，不以社會安定、捍衛民主、改革國會為念，反而為一...

美眾院外委會主席：有些中國紅線不能跨越 否則恐導致戰爭

美國聯邦眾議院外交委員會主席、共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）昨天率團抵台，今中午接受媒體提問時說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。