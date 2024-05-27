趙少康批當家鬧事：賴清德只想當民進黨總統

立法院明天將續審國會改革法案，中廣前董事長趙少康今天批評，賴清德身為總統，不以社會安定、捍衛民主、改革國會為念，反而為一黨之私而當家鬧事，放任側翼發動群眾到立法院外抗爭，甚至抹黑在野黨違法表決，還公開「感謝每一個國人勇敢站出來守護民主」，鼓勵群眾持續上街。

趙少康指出，賴總統上任才一周，台灣內外都烽火連天。中共剛結束的圍台軍演，強度超越以往，軍事專家都認為，今年還會有B、C、D接連不斷的軍演，就怕擦槍走火，讓台灣陷入萬劫不復。

趙少康指出，對內，國會衝突每周二、五上演，民進黨反國會改革，操作各種假消息跟錯誤的哏圖，才能騙支持者為民進黨衝鋒。

他也提到，賴總統在台南市長任內曾逾兩百天不進議會，寫下反民主、反監督的惡例，他的賴皮寮違建說不拆就不拆，可見其擇惡固執，一路走來始終如一。

趙少康表示，面對雙少數總統的事實，賴清德不僅不謙卑，也不為往後政務推動順利，設法與在野和解，反而甘於當「民進黨總統」，只討好40%的死忠仔，對內對外言行毫無高度可言，只能顯示他「硜硜乎其器小哉」（指固執不知變通、器量狹小）的格局。

趙少康表示，民主不是民進黨的專利，「愛台灣」更不能只靠一張嘴，反而變成「害台灣」。用行動守護台灣的民主、安全，只在賴清德的一念之間。