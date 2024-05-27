傅崐萁批動員包吃包玩 民進黨：造謠抹黑 無視公民訴求

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控總統賴清德發動群眾至立法院抗議，「包吃包喝包遊包玩」。民進黨發言人吳崢今天說，國民黨完全是胡說八道、全然造謠，呼籲國民黨應正視超過10萬公民的要求，國會應充分討論、遵守程序正義訴求。

民進黨發言人吳崢今天透過新聞稿表示，傅崐萁此番言論嚴重污衊公民運動，藍白先是訕笑參與公民運動，又再抹黑公民運動是動員而來，無視10萬公民因為藍白沒收民主、黑箱擴權而自發性上街頭。

他說，請傅崐萁不要拿自己過去動員的老招套用在別人身上，呼籲國民黨應正視超過10萬公民要求國會應充分討論、遵守程序正義的訴求。

吳崢表示，上週有數以萬計的群眾自發性走上街頭，反對國會黑箱擴權，是珍貴的台灣民主價值。除了在立院周遭聚集10萬人反黑箱，全台各地更是遍地開花，包含花蓮東大門廣場也有民間團體發起「我藐視國會」的抗議行動，並表示「對不起選了傅崐萁」，藍白的擴權法案連花蓮人都看不下去。

吳崢說，傅崐萁竟稱群眾是受動員而來「包吃、包喝、包遊、包玩的台北一日遊，全部由民進黨出錢」，完全是造謠抹黑，不僅是對民進黨的不實指控，更是嚴重污衊詆毀公民運動、藐視民意。

吳崢指出，傅崐萁過去曾被踢爆動員花蓮縣政府公務員參加自身立委選舉造勢，也曾動員地方派系為立法院長韓國瑜助選，傅崐萁才是名符其實的超級動員王。今天傅崐萁不實指控民進黨動員國會一日遊，就跟日前自導自演指控民進黨動員中南部黑道北上如出一徹，完全拿不出證據，只會抹黑造謠。

吳崢說，數以萬計的群眾走上街頭，正是因為傅崐萁與民眾黨立委黃國昌在國會的黑箱擴權所致，面對10萬公民站出來的聲音，國民黨選擇視而不見、充耳不聞，還訕笑詆毀，態度如此傲慢、毫無民主素養，終將受到台灣人民唾棄。