美眾院外委會主席：有些中國紅線不能跨越 否則恐導致戰爭

美國聯邦眾議院外交委員會主席、共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）昨天率團抵台，今（27）日中午接受媒體提問時說，美國在對台事務上，有些中國大陸的紅線不能跨越，否則很有可能導致戰爭的結果，他還提醒，如果有一天兩岸到達瀕臨戰爭臨界點，且台灣非挑釁方的情況下，美國人民就必須面對一個非常困難的抉擇。

麥考爾受美國眾議院議長強生（Mike Johnson）指派，在我國新任總統副總統宣誓就職後，率領跨黨派重量級議員慶賀團來台，於26日晚間抵達台灣，訪團成員包括民主黨籍眾議員潘尼達（Jimmy Panetta）、共和黨籍眾院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、民主黨籍眾議員胡樂涵（Chrissy Houlahan）、共和黨籍眾議員威爾森（Joe Wilson）及共和黨籍眾議院「國會台灣連線」（CTC）共同主席巴爾（Andy Barr），預計訪問台灣5日。

麥考爾訪問團今天中午在接受外交部長林佳龍宴請前，與媒體短暫見面接受提問。有媒體詢問，若台海情勢升溫，是否願意建議美國政府將台灣納入美國、日本、印度、澳洲四邊安全對話（QUAD），或澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），強化台灣的戰略地位？麥考爾表示，談及印太地區，美國國會對台灣的支持是一致的，並認為台海情勢近幾年來已經有所升溫，尤其訪團成員沒有預料到中方會以軍演威脅回應台灣公平而民主的總統選舉。

麥考爾表示，期待未來台海情勢不會進一步升溫，不過中國國家主席習近平顯然有野心恢復中國帝國，並在南海擴張勢力，或許對他來說是一道歷史定位的問題。

麥考爾說，儘管美國基於「台灣關係法」，可以盡可能供應台灣國防項目，也可以與台灣合作、提供訓練，但也強調，有些中國紅線不能跨越，否則將導致一場慘烈的戰爭，所以美方也必須在外交上非常小心，不去牴觸那些紅線。

麥考爾表示，若未來兩岸真的到達戰爭的臨界點，而台灣也沒有挑釁的行為，那美國人民、國會就必須面臨一個非常艱難的抉擇，而他所在的外委會握有宣戰的權力。不過，麥考爾強調現在的首要任務就是竭盡所能避免戰爭，確保有足夠的「威懾」（deterence）來阻止戰爭發生。