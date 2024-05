被問用何名加入WHO、WHA？ 邱泰源：台灣就是台灣

第77屆世界衛生大會(WHA)今日於瑞士日內瓦舉行,台灣尚未收到邀請函,不過衛福部長邱泰源率「世衛行動團」赴日內瓦交流,今舉辦國際記者會被問到「要用什麼名稱爭取加入WHO(世界衛生組織)、WHA?」對此,邱泰源回應,「台灣就是台灣,會使用ROC名稱爭取參加」。

邱泰源率領世衛行動團赴日內瓦,今舉行國際記者會,並且呼籲世界衛生組織(WHO)勿讓政治干預危害2300萬台灣人的健康權益,正視各國與國際醫衛團體的共同訴求,支持台灣參與WHA及常態性參與WHO,實現「Health for all, Taiwan can help」。

泰國記者提問,台灣爭取加入WHO、WHA,會使用什麼名稱參加?邱泰源回應指出,台灣就是台灣,台灣會使用ROC、Republic Of China(中華民國)的名稱作為參與WHA、WHO的名稱。

同時記者也問及,台灣爭取加入WHA、WHO等世界組織,是否有美國或其他國際友人、國際組織的支持?尤其在聯合國並不承認中華民國護照,且中國不斷對台打壓,台灣想加入這些組織獲得的具體支持有哪些?

邱泰源則指出,健康是基本人權,每年都可以看到愈來愈多與台灣理念相近的國家出現,而台灣所有人民都有信心可以將台灣最好的醫療、防疫、公衛分享給世界各地,會持續朝這方向努力,不論中國是否有政治力影響。

邱泰源強調,健康、人權永遠是WHO的基本理念,也是世界上人民追求的理念,這是正向的,也是台灣正努力的方向。