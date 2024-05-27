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被問用何名加入WHO、WHA？ 邱泰源：台灣就是台灣

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
遭問及用何名稱加入WHO、WHA，邱泰源回應，台灣就是台灣，台灣會使用ROC、Republic Of China（中華民國）的名稱作為參與WHA、WHO的名稱。圖／截自衛福部直播
遭問及用何名稱加入WHO、WHA，邱泰源回應，台灣就是台灣，台灣會使用ROC、Republic Of China（中華民國）的名稱作為參與WHA、WHO的名稱。圖／截自衛福部直播

第77屆世界衛生大會（WHA）今日於瑞士日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函，不過衛福部長邱泰源率「世衛行動團」赴日內瓦交流，今舉辦國際記者會被問到「要用什麼名稱爭取加入WHO（世界衛生組織）、WHA？」對此，邱泰源回應，「台灣就是台灣，會使用ROC名稱爭取參加」。

邱泰源率領世衛行動團赴日內瓦，今舉行國際記者會，並且呼籲世界衛生組織（WHO）勿讓政治干預危害2300萬台灣人的健康權益，正視各國與國際醫衛團體的共同訴求，支持台灣參與WHA及常態性參與WHO，實現「Health for all, Taiwan can help」。

泰國記者提問，台灣爭取加入WHO、WHA，會使用什麼名稱參加？邱泰源回應指出，台灣就是台灣，台灣會使用ROC、Republic Of China（中華民國）的名稱作為參與WHA、WHO的名稱。

同時記者也問及，台灣爭取加入WHA、WHO等世界組織，是否有美國或其他國際友人、國際組織的支持？尤其在聯合國並不承認中華民國護照，且中國不斷對台打壓，台灣想加入這些組織獲得的具體支持有哪些？

邱泰源則指出，健康是基本人權，每年都可以看到愈來愈多與台灣理念相近的國家出現，而台灣所有人民都有信心可以將台灣最好的醫療、防疫、公衛分享給世界各地，會持續朝這方向努力，不論中國是否有政治力影響。

邱泰源強調，健康、人權永遠是WHO的基本理念，也是世界上人民追求的理念，這是正向的，也是台灣正努力的方向。

WHA WHO 邱泰源

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