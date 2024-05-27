駐紐西蘭代表接受專訪 籲WHO落實「不遺漏任何人」

世界衛生大會今（27日）登場，但台灣仍未受邀。駐紐西蘭代表處歐江安接受當地主流媒體專訪強調，台灣因政治因素被排除，將使全球健康網絡出現漏洞，她呼籲世界衛生組織落實「不遺漏任何人」理念，邀請台灣加入世衛的會議與機制。

歐江安於接受「紐西蘭時事查核廣播電台」（Reality Check Radio NZ）「暢所欲言」（SpeakFree）節目專訪，由紐西蘭前國會議員歐康納（SimonO’Conner）主持。專訪內容於24日以「台紐貿易夥伴、專制後發展的民主以及台灣疫情因應」（Taiwan－NZ Trading Partner, Democracy After Dictatorship, &Their Pandemic Response）為題首播，並刊登於電台網站。

歐江安在專訪中闡述台灣在Covid-19疫情期間的亮眼防疫表現，並強調台灣有能力且有意願向世界分享醫療經驗以及先進技術。

歐江安指出，疫情爆發時，台灣是第一個向WHO通報Covid-19可能人傳人的國家，然而台灣的警告被WHO忽略，若當時WHO能夠重視台灣的訊號，更多生命或許能被拯救。

歐江安指出，台灣防疫表現世界有目共睹，在疫情初期，台灣很快展開防疫工作，並在疫情轉向流感化後展開重啟與重建。台灣並非世界衛生組織（WHO）會員，但在疫情期間獲得許多國際友人幫助，包括美國、日本等夥伴國家捐贈台灣疫苗，台灣也生產自己的疫苗，確保國人都可以獲得疫苗保護，並做出貢獻，捐贈需要國家上千萬的口罩、醫療器材、防疫物資等。

歐江安指出，台灣曾在2009至2016年間以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），期間，台灣積極分享資訊、努力做出貢獻，現在，台灣卻因政治因素被排除。

歐江安強調，若要談論建立全世界的防疫防線，沒有人應該被排除，政治排除不僅侵害台灣人民的健康人權，也將使全球健康網絡出現漏洞。WHO持續呼籲全球共同抵禦來自「X疾病」威脅，WHO應落實「不遺漏任何人」理念，邀請台灣加入世界衛生組織之會議與機制。

歐江安指出，防疫涉及病毒追蹤以及個人資訊的管理，因此，人民對於政府的信任對於防疫非常重要，台灣在疫情期間，對於政府與醫療機構、醫療人員、民間組織、人民的互動協調等具有豐富經驗，台灣有能力且有意願與各國分享這些經驗，以及先進的生物科技、醫療技術與寶貴經驗。

歐江安接受訪問內容並觸及新政府外交理念、中國對台灣國文攻武嚇、台海穩定對世界及紐國重要性、台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP）等廣泛議題，節目全長1小時8分鐘完整播出。儘管台紐無邦交關係，歐康納仍在節目中特別稱歐江安為「事實上的大使」（de facto Ambassador）。