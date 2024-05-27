國會改革明攻防 基市國民黨陣營問民進黨：在怕什麼？

立法院會藍、白聯手主導審查國會改革相關法案修法，綠營和公民團體則是在場外表達異議。立法院明（28日）續審法案，國民黨基隆市黨部、基隆市議會黨團今天舉辦記者會，質疑「民進黨到底在怕什麼？」市黨部主委吳國勝說，民進黨阻擋修法就是怕不能再為所欲為，不能再違法亂紀。

「國會改革」法案表決大戰明天再度登場，因為本周五議程是施政報告，接下來是總質詢，國民黨、民眾黨團力拚法案在明天三讀通過，公民團體也計畫再上街頭。

國民黨基隆市黨部、基隆市議會黨團指出，國民黨成為國會第一大黨，這個會期負責任的推出總統須到國會作國情報告並備諮詢、人事同意權、調查調閱權、增訂藐視國會條文和 立法院長、副院長具名投票5項國會改革方案，這是福國利民的重要變革，民進黨立委竟在立法院上演肢體暴力阻擋，還號召群眾抗議。

國民黨市黨部主委吳國勝說，早在 2014年國民黨前總統馬英九執政期間，民進黨時任立委林佳龍就曾經提出藐視國會修法版本、顧立雄和 林佳龍、尤美女也提出調查權修法版本，為何民進黨「換了位置，換了腦袋」。

民進黨到底在怕什麼？吳國勝指 一言以蔽之，就是怕不能像過去8年一樣，把立法院當成行政院的立法局 為所欲為的通過一些亂七八糟危害人民利益的法案，不能再像過去8年一樣，用國會多數暴力，掩蓋民進黨執政團隊的貪贓枉法。

國民黨市議會黨團書記者蔡旺璉表示，國民黨現在沒有那麼多的經費，宣傳國會改革的理念和正確內容，現在輿論界多在宣傳反對改革訴求，一面倒的顛倒是非。電視媒體幾乎都被壟斷了，「一打開就是講反對修法」，說國會改革是立法權在擴權，這並不是事實。

國民黨基隆市議員秦鉦說，國會改革法案通過之後，過去不能公開的黑箱，以後都要打開。過去口罩、疫苗、蛋和光電問題，還有前總統蔡英文的「論文保存30年」，所有的真相都應該讓民眾知道。