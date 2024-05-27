上海踩線團今訪台 五月天被表態影響雙城規格？ 蔣萬安態度不變

今年由台北市政府主辦的台北上海雙城論壇預計7、8月登場，上海市政府的雙城踩線團，今起一連4天到台北市踩點、洽談舉辦細節。不過受到賴清德520就職演說，還有立院周邊有陳抗行動，北市長蔣萬安被問及，是否受到這些影響，踩線團行程刻意低調？蔣表示，市府其實都是依照過去慣例，進行相關的事前作業。

蔣萬安也被問及，近期五月天、蔡依林等藝人被迫表態「我們中國人」，會不會影響雙城論壇舉辦的規格層級？蔣萬安今表示，他其實都有說過，其實台北上海雙城論壇，是目前兩岸之間官方僅存交流溝通的機制，市府都很希望持續維持，而且特別在「兩岸關係愈緊張，愈需要溝通交流」。

台北市觀光傳播局長王秋冬今赴議會備詢受訪時表示，今年台北上海雙城論壇，沒有受到目前兩岸氛圍影響，北市府目前還是會提出邀請上海市長龔正來訪台北，目前邀請層級不變。

對於今年台北上海雙城論壇籌辦，據了解，今年上海工作團的最高層級為上次台北燈節來訪的上海市台辦聯絡處處長徐皓，這次率上海工作團隊，與北市府工作團隊洽談雙城相關事宜。

媒體再度追問，是否有受賴清德就職演說影響？蔣僅回答謝謝。蔣說，雙城論壇踩線團，市府都是依照過去慣例，也依照相關法律規定提出申請，也通過陸委會核准，從2010年舉辦到現在，慣例都會進行相關踩線，包括不管上海舉辦，王秋冬也進行踩線，今年同樣，依照慣例，到台北市進行相關事前的作業。

對於雙城論壇踩線團來訪，是否有受到近日兩岸氛圍影響，刻意低調？北市觀傳局長王秋冬表示，大抵上，就是依照陸委會核准的行程來走，應該沒有問題，這是一個先期的工作團，因為層級緣故，應該沒有什麼大影響。至於立院立院周邊有陳抗活動，王秋冬表示，這是兩回事，依照慣例都有在進行，與立院周邊的陳抗活動應該一點關係都沒有，就是依照正常的操作方式。