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綠主委內戰「賴系崛起、英系式微」 蔡賴心結浮檯面？

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北即時報導
民進黨黨職昨改選，前總統蔡英文（左）未出面投票，與賴清德總統（右）關係受矚目。圖／聯合報系資料照片
民進黨黨職昨改選，前總統蔡英文（左）未出面投票，與賴清德總統（右）關係受矚目。圖／聯合報系資料照片

民進黨地方黨部主委昨改選，「賴系崛起、英系式微」。賴清德總統系統拿下7席縣市主委成最大贏家，反觀前總統蔡英文的英系從原本7席主委腰斬剩4席，戶籍在新北的蔡英文昨天也沒去投票，「蔡賴心結」引發地方議論。民進黨蘇系立委張宏陸說，這次新北黨公職主委同額競選，也不是選黨主席，蔡不出面投票，反而是不介入地方黨部運作的具體表現。

蔡英文主政期間，蘇系、英系在新北市合作無間，隨著蔡英文卸任，加上英系大將羅致政連任立委受挫，新北英系陷入群龍無首；事實上，蘇系、新系才是老盟友，蔡英文昨未出面投票，地方議論，「英蘇聯盟」是否生變？

張宏陸說，這次新北黨部主委同額選舉，若蔡出來投票，是不是也會被作文章代表她只支持誰？蔡這次沒投票，反而展現高度，代表她卸任後不介入地方黨部選舉，所謂「蔡賴情結」，實在不必太過聯想。

民進黨蘇系立委蘇巧慧當選新北市黨部主委，未來如何整合2026？張宏陸說，黨內每個人都是朋友，「蘇系跟任何派系都能合作」，黨內有不同聲音，大家都能討論，大家都是同事，不是敵人。

至於英系的下一步？綠營人士說，羅致政雖已鮮少露面，但實際仍是英系新北領頭羊，這次地方黨代表改選，羅也有派員爭取，昨天更在板橋各地看到羅的宣傳旗幟，「英系選舉雖受挫，仍在等待再起的那一天」。

「一朝天子一朝臣，這是歷史必然，沒那麼嚴重。」新北市英系議員鄭宇恩表示，蔡英文以前也不會強力主導英系，都是以共識決，大家就是一群很支持蔡的人聚在一起，未來在黨內仍會堅持對的事情，面對錯的事情也會「直言不諱」，同時還會舉辦共識營，討論國家政策、法案等，小英之友會也運作正常，外界不必過度解讀，蔡昨沒投票，應該是不希望太多政治解讀。

新北市新系議員顏蔚慈說，民進黨未來如何團結很重要，外界不必刻意連結賴蔡過去互動或派系鬥爭情況；派系席次消長很正常，這次並沒有檯面化的嚴重衝突或對立，選後確實會有些派系變化，但也會帶來更多合作的可能。

投票 民進黨 蔡英文 賴清德

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