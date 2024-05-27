台智光調查小組列2大調查方向 6月3日首次會議登場

為釐清台灣智慧光網（台智光）警用監視器爭議，民眾黨北市議員陳宥丞日前提案成立專案小組，22日推選9名成員，今開會推選小組召集人，並決定專案小組名稱、調查範圍及對象。名稱訂為「台北市政府光纖網路委外建設暨營運案調查小組」，檢視母約、子約簽約過程是否合法合理及未來備援方案等2大方向，推選秦慧珠為召集人、6月3日首次開會。

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲任內爆發出台智光爭議，先是國民黨北市議員陳重文被指控施壓柯市府任內官員、市警局長，涉嫌違反貪汙罪聲押禁見至今，還發現市警局的監視器傳輸費用比其他局處都還貴，現任市長蔣萬安立即解除契約，雙方掀起法律戰。

專案小組名單，包括民進黨籍議員林世宗、何孟樺與顏若芳；國民黨議員秦慧珠、李明賢、李柏毅、曾獻瑩；民眾黨籍議員林珍羽以及無黨籍議員徐立信，共9人。最後推選秦慧珠為召集人；專案小處正式名稱訂為「台北市政府光纖網路委外建設暨營運案調查小組」。

而調查對象與範圍，專案小組成員多有爭論。林珍羽認為，調查應該擴大到北市府各局處，大約有40個以上的單位、母約與所有子約審慎檢視；何孟樺和林世宗認為要討論解約後的備援措施；李明賢提醒調查有3個月時限，應針對過去簽約過程中有無不合法、不合理之處進行調查。

不過北市議會6月22日就要休會，僅剩5周。秦慧珠說，至少8月21要完成報告，休會期間出席率很難過半，因此建議若3個月內無法完成，得延長3個月到11月21日。李柏毅要求相關單位要在下次會議前把資料整理好；徐立信說，台智光案涉及偵察不公開，若公開會議恐不恰當，可錄音錄影存檔。

召集人最後決議，原則上一周開1次會，開會前會發開會通知，審到臨時會結束，調查沒結束就延到下會期繼續，會議不公開，錄音錄影保存，會後由召集人向媒體轉述會議重點。為釐清母約、子約簽訂過程中是否合理、合法，請資訊局、法務局、警察局、政風處先整理資料，若有需要得邀請其他局處備詢。

索資部分，過去曾提供給議員的資料皆視同公開，應列清單彙整給專案小組；最新資料則請示檢察官是否能夠提供，並以密件方式處理，不得以任何方式洩漏。約談對象，除公務員有義務到場，與調查相關的民間人士得邀請列席說明。專案小組成員於29日前整理想要調閱的資料，統一交由相關單位，6月3日10時開首次會議。