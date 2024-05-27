【重磅快評】神隱蔡英文 想擺脫讀稿機還是賴清德？

民進黨地方黨部主委昨天改選，賴系大勝、英系重挫，賴清德總統陣營以「大獲全勝」形容這場內戰。或許早就預料到結果，前總統蔡英文昨天一整天神隱，連出門投票演一下都省了，但卸任元首動見觀瞻，如果不是掛病號或出國，外界一定好奇，蔡英文到底多麼迫不急待要擺脫讀稿機、還是賴清德？

蔡英文卸任前自嘲，「以後講話不用讀稿機了，大家就有機會感受到不一樣的蔡英文」。民進黨昨天全面改選地方主委，蔡辦證實，蔡英文沒去投票，「因為剛卸任還有很多事務要處理」。雖然民進黨新北市黨部主委是同額競選，但黨內民主每一張選票都是神聖的，一卸任就神隱，外界果然馬上看到「不一樣的蔡英文」。

蔡英文520後淡出黨務原是預料之事，但沒料到新舊政權交接才1周就烽火連天、內外交迫，賴清德雖多次高喊「團結」，恐怕仍是「一團心結」。不只投票神隱，蔡英文臉書至今也停留在6天前沒更新，種種舉止可能透露出「四不一沒有」訊息：「不滿、不管、不理、不說，沒有我的事」。

蔡英文、賴清德被視為民進黨「兩個太陽」，但一個是夕陽、一個是朝陽，兩人選前合拍「在路上」文宣，影片中蔡被丟在海邊似乎劇透部分結局。儘管選後賴清德多次重申延續「蔡英文路線」，但景物依舊、人事已非，「小英路線」的外殼看似依舊，選後「英下賴上」，蔡英文已不在車上，司機換成由賴總統決定方向盤。

蔡英文2016年就職演說定調「依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務」，但賴清德520就職演說避談兩岸人民關係條例，並引用憲法反轉成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；賴演說也毫不掩飾直呼「中國」，取代蔡慣用的「對岸」、「北京當局」等灰色用語，急著證明自己是「務實的台獨工作者」，現狀難以維持。

特別是民進黨地方黨部主委改選，原本坐擁7席縣市主委的英系腰斬只剩4席，泛賴系（新潮流、湧言會、綠色友誼連線、民主活水）則搶下11縣市，成為最大贏家，坐實「賴系崛起、英系式微」劇本，進而牽動2026百里侯布局。

賴系超前部署2026，台南、新北、屏東、宜蘭等綠營兵家必爭的黨部主委，新系和賴系此次悍然插旗、重劃勢力範圍，不只劍指百里侯寶座，也強化賴清德黨內共主地位，英系群龍無首，民進「非信賴」派系正陷入詭譎的沉默螺旋。