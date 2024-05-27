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賴清德接見國際獅子會 以「開始為他人服務，才能成就大事」盛讚

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
賴清德總統上午接見「國際獅子會300-E2區重要幹部」，訪賓一行由周姿廷率領、內政部長劉世芳陪同，總統府秘書長潘孟安也在座。圖／取自總統府Youtube
賴清德總統上午接見「國際獅子會300-E2區重要幹部」，訪賓一行由周姿廷率領、內政部長劉世芳陪同，總統府秘書長潘孟安也在座。圖／取自總統府Youtube

賴清德總統上午接見「國際獅子會300-E2區重要幹部」時表示，國際獅子會在台灣持續蓬勃發展，代表獅友們的服務受到肯定，也展現台灣在國際上的影響力。期盼未來，各位獅友能夠提供政府寶貴意見，共同推動國家進步發展，帶給人民更好的生活。

賴總統致詞時表示，國際獅子會在台灣持續蓬勃發展，從原本只有單一複合區，在去年升格為五個複合區，不僅代表獅友們的服務受到肯定，也展現臺灣在國際上的影響力。這是獅友們共同努力的結果，身為總統，他與有榮焉，也要感謝大家對社會、國家的努力和付出。

賴總統指出，國際獅子會創始人茂文鐘士有個座右銘：「開始為他人服務，您才能成就大事」，這段話也體現在大家身上。每位獅友在各領域有卓越成就，且積極投入社會服務，串聯更多人的力量，一起成就大事，令人敬佩。

賴總統說，獅友們參與公益活動，包括糖尿病的防治、護目防盲、救濟飢餓等。從醫療到品德教育，從環境保護到災害救援，都為社會帶來正面力量，提供民眾溫暖支持。

賴總統提到，國際獅子會300-E2區在總監周姿廷帶領下，今年年度主題是「英姿挺立，服務至上」，要讓高雄、屏東、澎湖各地區的服務，都更上一層樓。

賴總統表示，政府的職責，也是服務人民。他期待，未來各位獅友能夠提供政府寶貴意見，一起來推動國家進步發展，帶給人民更好的生活。

訪賓一行由周姿廷率領、內政部長劉世芳陪同，總統府秘書長潘孟安也在座。

公益活動 屏東 獅子會 賴清德

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