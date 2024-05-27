藍委提案延長兒少遭性侵追訴期 法務部：已有20至30年

立法院司法及法制委員會今（27）日併案審查中華民國刑法修正草案，主要針對加重詐欺刑期及延長兒少性侵追訴時效來討論。藍委認為，未成年遭性侵時，可能因種種原因無法或不敢報案，應從被害者成年後才開始計算追訴期，也有人提案取消追訴期。民進黨立委莊瑞雄則表示，法務部應該提出權威見解，不要被民粹綁架。法務部次長徐錫祥表示，認同立委修法目的，但目前追訴期已有20至30年，不至於使被害人成年後無法報案。經眾多討論，召委吳宗憲表示，本次議案另訂期再審。

國民黨立委洪孟楷認為，去年Me too事件促使翻修性平三法，不過兒少性侵時效的修法並未被充分討論及修正。許多兒少遭遇猥褻當下，可能不知道自己正被性侵害，抑或是因為權力不對等，當下沒有處理，成年後想要追查，卻已經過了追訴期，所以應該將追訴時效改為成年前停止計算，從被害者成年後再開始計算。

國民黨立委王育敏則認為，許多遭受性侵害的未成年人需要相當長的時間來消化，甚至有人需要幾十年才敢吐露心聲，未成年遭性侵案件應該取消追訴期。

民進黨立委沈發惠提到，卻是有許多兒少性侵案件因為追訴時效已過，無法審理。認同法務部要通盤檢討的意見，但是法務部目前對外表示刑度已經足夠，時效也比各國還長，此說並不盡然，有些國家甚至已經追訴時效拿掉，希望法務部能夠認真檢討，不是說說而已。

民進黨立委莊瑞雄表示，過去極權統治國家普魯士王國的死刑追訴時效也是30年，10年以上犯行是20年，皇帝都認為基於追訴成本及法安定性，要有追訴時效。法務部應該大膽提出權威見解，如果不敢，就是失職，千萬不要被民粹綁架。

法務部次長徐錫祥表示，法務部尊重立委提案，對於修法目的均表贊同。不過仍要提出法制面意見，現行法規不含特別法，追訴時效已有20年至30年，不至於造成被害人成年後難以尋求刑事程序。