新竹火警兩勇消殉職 卓榮泰哀悼承諾提升救災勤務安全

新竹市昨夜發生大樓火警，消防隊員李詠真、周立鑫不幸殉職。行政院長卓榮泰針對此事發聲明，代表政府向消防人員及親友家屬致上最深的哀悼，強調中央會與地方政府全力進行罹難人員的撫卹及協助後續善後工作，承諾會全力提升救災勤務安全，做消防員最有力後盾。

卓榮泰透過聲明表示，新竹市昨夜發生住宅大樓火警，兩名英勇的消防員隊員李詠真及周立鑫，在搜索剩餘受困住戶時不幸殉職。他要代表政府，向消防人員及親友家屬致上最深的哀悼，並請內政部和消防署立即前往瞭解與慰問，中央也會與地方政府全力進行罹難人員的撫卹及協助後續善後工作。

卓榮泰表示，他也指示相關單位儘速釐清憾事發生的原因和相關責任，務必讓消防員家屬及社會大眾了解事情經過與真相，消防署災調會工作小組即刻啟動調查工作。

卓榮泰強調，消防人員在火場第一線，用生命保護人民的生命財產安全，政府有絕對的責任做消防員最有力的後盾，他承諾會全力提升救災勤務安全，完善消防員的工作環境。