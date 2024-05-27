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嗆林淑芬不道歉就提告 麥玉珍泣訴想起家暴陰影睡不好

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委麥玉珍（中）日前於國會衝突中遭民進黨立委林淑芬擊中面部，上午麥玉珍澄清自己並未先出手打人，並表示被打後不斷想起過去遭家暴經驗，立委黃珊珊（左）及黃國昌（右）陪同安慰。記者曾原信／攝影
民眾黨立委麥玉珍（中）日前於國會衝突中遭民進黨立委林淑芬擊中面部，上午麥玉珍澄清自己並未先出手打人，並表示被打後不斷想起過去遭家暴經驗，立委黃珊珊（左）及黃國昌（右）陪同安慰。記者曾原信／攝影

民眾黨立委麥玉珍在24日立法院會被民進黨立委林淑芬發生肢體衝突，雙方互控對方先動手。麥玉珍今（27）日表示，林淑芬不只是肢體暴力，事後還透過言語暴力進行二次傷害，自己當初因家暴而離婚，至今都還活在陰影當中，這幾天都沒辦法睡好，希望林淑芬向她正式道歉，否則不排除採取法律途徑。

民眾黨立法院黨團上午舉行「胡鬧、暴力、翻桌，民進黨快浪子回頭」記者會，民眾黨團副總召黃珊珊表示，肢體衝突不可避免，但是真相只有一個，當天是林淑芬動手在先，麥玉珍比較像是在自衛，「重點是發生肢體暴力，不可以再有言語暴力。」

麥玉珍則當場哽咽，她說立法院發生暴力，不是只有她個人而已，林淑芬不只是有肢體暴力，事後還透過言語暴力二次傷害，自己當初因為家暴而離婚，就是在921大地震的那天晚上，至今仍然活在陰影當中，這幾天都沒辦法睡好，「現在因為她打我那一拳，讓我想到以前的所有傷痛。」

麥玉珍批評，林淑芬沒有想要道歉，現在還自認為很得意，散播很多非事實的謠言，「但是到現在為止，我沒有收到任何道歉，或者是民進黨團的一句道歉安慰」，做事情要負責任，誰先動手誰認錯，希望林淑芬可以正式道歉，否則自己不排除採取法律途徑。

麥玉珍也呼籲，賴清德總統現在當家，如果沒有控制暴力事件、限制民進黨立委的行為，未來在立法院所有立委、議事人員都會活在恐慌當中。

黃珊珊表示，民進黨投不贏就造謠比拳頭，最後只能比演技，所有程序都有現場直播，立法院長韓國瑜按照議事規則進行，內容法條全部可受公評，反倒是民進黨立委出來開記者會，完全把議場變成大型秀場，聲稱立法院會變成超級特偵組，不會有這樣的問題，請大家不要再以訛傳訛。

民眾黨團總召黃國昌則說，立法院職權行使法的修正草案，多數條文都已經完成二讀程序，民進黨團不斷反對自己提出的再修正動議，怎麼會有這麼荒謬的事情，完全就是在拖延時間，預計這樣子的戲碼，明天還會繼續上演，進行毫無意義的表決，大概還會再浪費三個小時。

黃國昌強調，相比民進黨過去推動的國會改革法案，民眾黨團的版本已經自我限縮非常多，如果這樣的條文叫做擴權，民進黨以前豈不是濫權。

民眾黨團幹事長吳春城則提及，前幾天在立法院外面，聚集很多充滿正義感的朋友，「我個人由衷敬佩，但是也要提醒大家，是不是跑錯地方了」，真正應該抗議的地點是總統府、行政院及民進黨中央黨部，過去就是他們在大搞黑箱，在野黨聯手提出國會改革法案，就是為了杜絕黑箱作業，如今只看到民進黨立委一再阻撓杯葛。

吳春城也反問，就算明天順利三讀通過，民進黨已經喊出要釋憲，賴總統是否會在10天內公布，如果還是要發動民粹，藉此進行認知作戰，到底要把台灣帶向什麼社會，「一個少數總統要走民粹路線，看得出來已經成形，我對未來的國家感到非常憂慮。」

林淑芬 民進黨 立法院

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