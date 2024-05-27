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不滿國會職權修法 南部民團：把實質討論還給人民

中央社／ 高雄27日電

立法院會處理國會職權修正法案，引發數萬民眾抗議，高雄市今（27日）也有多個公民團體集結發聲，再度呼籲立法院退回法案重審，將實質討論還給人民。

台灣人權促進會等十多個公民團體今天齊聚高雄捷運美麗島捷運站前，再度呼籲立院應退回法案重審，把實質討論還給人民，同時也號召民眾持續關注5月28日立法院動態。

台灣人權促進會表示，近日立法院提出的國會擴權等法案，因立法院多數黨未進行實質審查的立法程序，即欲強渡關山，引發社會大眾質疑法案內容，並針對「藐視國會」的要件明確性有所疑慮，選擇走上街頭抗議這樣不民主的國會亂象。

台灣人權促進會指出，立法院卻始終聽不見人民吶喊的聲音，仍持續推進沒收討論的立法程序，因此，南部公民團體今天共同齊聚表達不滿，表達南部心聲。

台灣人權促進會執行委員邱毓斌表示，民進黨第一次執政時也是國會少數，但當時在國會多數的國民黨也不敢這麼野蠻；國立中山大學社會科學院院長陳美華說，小學生都知道應要有公開討論過程，立法院卻完全不協商，非常荒謬。

高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬說，改革國會是好事，應該沒人會反對，但是要變成進步民主的國會才叫改革，若變成不斷後退、不斷擴權，甚至侵害憲法及人民權益的國會，「要這樣的國會做什麼？這不叫改革」。

陳銘彬說，人民授予立法機關權力，是希望合乎憲政體制及保障人權，進步的國會就應坐下來討論，各黨都應秉持這樣的精神，且畢竟這些法案存有諸多爭議。

地球公民基金會媒體行銷部主任鄧宇佑說，基金會關注花東發展，但很擔心花東建設條例等法案，若未做好環境評估等程序，將造成不必要環境破壞，高達新台幣上兆資金將錯誤投資在不必要地方，這是全台人民都應關注的事。

今天共同集結的公民團體包括台灣人權促進會、地球公民基金會、高雄市公民監督公僕聯盟、大社環境守護聯盟、北高雄社區大學、社團法人台南社區大學研究發展學會、台灣環境教育協會、台灣城鄉公民培力協會等十多個團體。

人權 台灣人 立法院

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