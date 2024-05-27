感謝蔡英文曾讓馬英九維安至少8人 蕭旭岑：善意今嘎然而止

前總統馬英九卸任後，8年特勤禮遇於日前結束，後續的警衛安全任務由內政部警政署執行。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（27日）表示，感謝前總統蔡英文在今年大選後主動釋出善意，指示警政署主動聯繫馬辦，希望至少維持8人維安；但在馬習二會後，民進黨發動猛烈攻擊，這樣的善意就嘎然而止。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播節目專訪時指出，馬英九的特勤禮遇結束後，他們絕對依法且尊重規定，但令人意外的是，4月10日訪問中國大陸會見到大陸國家主席習近平後，台灣內部一度覺得春暖花開，民進黨立委卻發動對馬英九史無前例的激烈攻擊，側翼全部啟動，1450說「馬英狗賣台、滾回中國」。

蕭旭岑說，520之後，馬英九已經完全沒有任何隨扈，臉書上開始有人說「馬英狗現在已經沒有隨扈了，大家集結去他家嗆他，用三字經問候他，痛罵他賣台，」幕僚看了很憂心，所以他才會幾次公開呼籲賴清德總統一定要約束黨內極端的力量。

蕭旭岑說，馬英九到中國大陸見習近平，為台灣帶回來穩定、降低緊張，認不認同、接不接受是一回事，但不能縱容綠色政客或1450側翼攻擊馬英九，說要揪眾到馬英九家，在他晨跑的時候開嗆，這樣的氣氛，「賴總統，你可以忍受嗎？」

蕭旭岑表示，感謝蔡英文選後主動對馬英九釋出善意，說她認為卸任總統的安危非常重要，即使沒有禮遇，也應該要有維安保護，所以指示警政署主動聯繫馬辦開會，說希望能維持馬英九的安全，而且希望至少有8個人；但很錯愕地，民進黨在馬習二會發動史無前例的猛烈的攻擊後，蔡也挺不住了。