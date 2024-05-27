批綠營操作二分法跟對岸一樣 蕭旭岑：已開始在選舉了

中國大陸官媒央視發布反台獨聲明，台灣藝人紛紛被逼表態。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（27）日表示，親綠媒體、政客對這些藝人發動嚴厲攻擊，他們做的不是跟對岸一樣的事嗎？賴清德與民進黨用二分法把認為自己是中國人的人視為中共同路人，或視為他們不符合台灣價值，甚至有吊路燈名單的惡劣論述開始在發酵。蕭旭岑還說，「他們（民進黨）已經開始在選舉了」。

蕭旭岑上午接受「千秋萬事」廣播節目專訪時，為近日被出征的藝人抱不平。他指出，這些藝人有說什麼要把台灣賣掉嗎？什麼時候「我們中國人」變成是一個需要被原諒的事情，從歷史、民族、文化、中華民國憲法到中華民國的英文名稱，我們就是中國，這有什麼問題？

蕭旭岑說，民進黨政府現在操作的，把中國人跟台灣人切開，「你是台灣人，你就不是中國人」，所以這些藝人才會被檢討，可是這是完全不對的，「我們本來就是中國人啊，」這種明明不需爭辯的事情，還可以發動這麼嚴厲的攻擊，這些親綠媒體、親綠政客在做的，不是跟對岸一樣的事情嗎？

蕭旭岑說，如果要譴責藝人表態「我是中國人」，不是等同逼藝人表態「我是台灣人」，好像如果沒有這樣講，就被唾棄、就不符合台灣價值，就不配當台灣人，不是這個意思嗎？可是我們是台灣人，也是中國人，怎麼可以這樣區分？

蕭旭岑也說，不管有什麼意識形態，但是像蕭敬騰這樣到大陸打拚的台灣孩子，有必要這樣追殺他嗎？前總統馬英九為台灣奉獻8年，至少帶來8年的和平穩定，今年還風塵僕僕到大陸，讓大陸國家主席習近平講出善意的語言。這樣的卸任總統還要去追殺他，「你們有良知嗎？真正的台灣人不會做這種事情。」

蕭旭岑質疑，像這樣要讓台灣亂的，都是假台灣人，有親綠學者還跳出來說「賴清德總統不能說體諒這些藝人，否則到立法院的10萬人是假的嗎？」他要反問，10萬人到立法院，不是抗議國會程序嗎？結果現在怎麼好像是在抗議誰是中國。賴總統剛上任不久就發動幾萬人，讓台灣內部仇恨藝人、仇恨馬英九、仇恨提倡要兩岸交流的人，要達到什麼目的？

蕭旭岑指出，很多專家在分析，賴清德已經展開2026年九合一選舉、2028年競選連任的選舉部署，因為他只有四成得票、國會也沒有多數，再這樣下去，連任會有問題，所以他跟前總統陳水扁在20年前採取了差不多的方法，一腳踩到統獨，操作「投國民黨，你就是中國人，投民進黨，你才是台灣人」。

蕭旭岑認為，這樣的操作方式或許很粗糙，但對國民黨是有用的，因為國民黨內有一群人就會怕。例如賴總統的就職典禮，國民黨就分成出席與缺席兩派，可是賴總統在台上講的是羞辱國民黨的演說內容、又講到兩國論違反中華民國憲法。