江啟臣談政黨零和：如果這樣我們就不會來日內瓦

中央社／ 日內瓦26日專電
立法院副院長江啟臣與跨黨派立委赴日內瓦參與聲援台灣加入世衛大會活動。他26日表示，民主社會有不同意見是常態，立法院就是討論異見、設法整合的地方。中央社
立法院副院長江啟臣與跨黨派立委赴日內瓦參與聲援台灣加入世衛大會活動。他26日表示，民主社會有不同意見是常態，立法院就是討論異見、設法整合的地方。中央社

台灣國會紛擾之際，朝野立委難得在世衛大會期間同行、團結聲援台灣參與世衛。率團的立法院副院長接受中央社採訪，回應台灣政黨是否陷入零和競爭、外媒評論習近平利用國民黨等問題。

江啟臣與跨黨派立委出席民間團體舉辦的「為台灣而走」遊行，現場有留學生對他舉起「我反對國會濫權」標語牌，也有台僑為立法院紛爭向他抱怨台灣國際處境困難，政黨卻不團結。

他告訴中央社記者，民主社會有不同意見是常態，立法院就是討論不同意見、盡量設法整合的地方，這些不同的聲音都代表了人民；若不能產生共識，民主社會最後一定會有表決的機制。

中央社記者問他，有國外評論者認為台灣政黨之間長期的「零和」策略阻礙了民主深化，江啟臣回應，「如果這樣我們今天就不會跨黨派來日內瓦嘛，對不對」， 雖然內部有一些議題吵吵鬧鬧，但對外仍是一致。

他也說大家都只有看到不一樣的地方，而忽略掉相同點，比如都關心民生、治安議題，甚至國家長期的發展議題。「所以不同的地方容易被放大，這也是很正常嘛！」

他強調這一切狀況都是民主的過程，「我們也在學習，設法凝聚更多的共識，而整合的過程不光是在立法院，整個台灣社會其實也都在進行」。

另一方面，針對有外媒評論指出，中國國家主席習近平利用國民黨弱化總統賴清德政府的施政。曾任國民黨主席的江啟臣回應，「這個是非常荒謬的說法啦！甚至就是說，那你自己也掉入了對岸所謂的認知作戰裡面」。

他表示在自由民主社會，不同的政黨每一段時間都要被選民檢驗，現在立法院三黨不過半，大家也是戰戰兢兢，因為每一黨都想在下一次過半。

面對中國長期施壓阻撓台灣代表及台灣記者進入世衛大會，江啟臣說，「對岸有時候用他自己的思維來看兩岸的事情，或來看台灣，那是會失真的，反而背道而馳，讓（台灣）人民更團結，為共同目標努力」。

中央社記者追問，國民黨在赴中交流的過程中，是否明確表達台灣人對民主的堅持。他表示，「不管有沒有交流，我們在公開言論裡面都一講再講了，連黨的高層或者是黨主席本身也都一再這樣強調了，那你要去挑特定人的講話，我覺得那也不能就把整個帽子扣在這個政黨身上」。

江啟臣最後強調，政黨之間的競爭是難免的，但民眾的眼睛也是雪亮的，「我們必須相信台灣人民的選擇，也必須要相信台灣的民主」。

國民黨 江啟臣 立法院

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