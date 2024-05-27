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觀察站／盧秀燕友好白營 進可攻退可守

聯合報／ 本報記者陳秋雲
台中市長盧秀燕（右）與民眾黨主席柯文哲互動，柯為盧說明位置。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（右）與民眾黨主席柯文哲互動，柯為盧說明位置。記者陳秋雲／攝影

民眾黨不分區立委麥玉珍的台中聯合服務處昨天揭牌，意外促成台中市長盧秀燕與民眾黨主席柯文哲同框，連民眾黨人士都深感意外。「盧柯合」話題十足，牽動二○二八「藍白合」想像空間。

昨天活動現場，身為地主的盧秀燕主動上前與柯文哲握手，兩人不僅同台、同框，還攜手完成台中市建設拼圖儀式。柯文哲表示，大部分議題都可以合作；盧秀燕則說，團結力量大。除了柯、盧兩大主角，民眾黨立委黃國昌、黃珊珊，以及國民黨立委楊瓊瓔廖偉翔等要角都同場祝賀。藍白友善互動，一切盡在不言中。

二○二四總統大選「三腳督」，藍白分裂是總統大選吞敗的主因。為了避免二○二八重蹈覆轍，基層營造藍白合空間，台中是「藍白合示範區」關鍵指標，但二○二六地方選舉將是一大關卡。

據了解，盧秀燕允諾出席，確實讓民眾黨很意外，特別是賴總統下令「反守為攻」，盧秀燕此刻與柯文哲同框，二○二八「盧柯配」、「藍白合」等議論再起。

事實上，麥玉珍過去與國民黨多次合作新移民議題，即使不同政黨，雙方情誼仍在。麥玉珍日前親邀盧秀燕出席揭牌典禮，由於麥住台中單親照顧孩子，讓盧頗感動，加上麥最近在立法院與民進黨立委林淑芬肢體衝突，令人不捨，「媽媽市長」特別親自出席，表達送暖之意。

盧秀燕處事圓通，即使是綠營政治人物，只要不是對方主動惡言相向，她都不吝遞出橄欖枝，她是藍營率先宣布參加賴清德總統五二○就職典禮的百里侯，她更呼籲大家給新閣揆卓榮泰祝福與時間。盧秀燕的原則是「多一個朋友、少一個敵人」，目前國會改革大戰，藍白站在同一陣線，盧秀燕出席這場民眾黨活動，市政、政治兩相宜，不論二○二八大選風向如何吹，盧秀燕對白營、小草都持續維持友善關係，進可攻、退可守。

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