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2028藍白合？ 柯文哲、盧秀燕同框咬耳朵

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均賴香珊／連線報導
民眾黨昨成立台中聯合服務處，台中市長盧秀燕（左）到場致賀，與民眾黨主席柯文哲互動熱絡，有來有往。記者陳秋雲／攝影
民眾黨昨成立台中聯合服務處，台中市長盧秀燕（左）到場致賀，與民眾黨主席柯文哲互動熱絡，有來有往。記者陳秋雲／攝影

民眾黨昨成立台中聯合服務處，民眾黨主席柯文哲與台中市長盧秀燕同框近一小時，過程中兩人頻頻咬耳朵交換意見。盧秀燕說，團結力量大，樂見更多服務據點成立；柯文哲表示，國會須合作通過議題，只要有利於國計民生的議題都可以合作。

民眾黨不分區立委麥玉珍昨在台中成立議員聯合服務處，盧秀燕全程參與。揭牌典禮前，柯文哲率立委與議員們貼上在地行政區圖案，但柯還沒等主持人說完，他就先把自己的部分貼好；盧秀燕壓軸貼上台中市徽，象徵攜手完成藍圖。

柯文哲率領民眾黨立委黃國昌黃珊珊等人到場，並跟台中市府顧問蔡壁如一起前來，破除不合傳聞；盧秀燕則帶領「盧系」立委楊瓊瓔廖偉翔前往祝賀，蔡壁如致詞後與盧秀燕擁抱。

盧秀燕說，她親自出席有兩大原因，一是身為市長，樂見立委與議員聯合為民眾服務；二是台中新住民有六點三萬人，麥玉珍是新移民，未來新移民可得到更多照顧。

盧秀燕率國民黨立委出席，是否代表「藍白合」？柯文哲引用美國國務卿布林肯曾說的「應競爭時競爭，能合作時合作，須對抗時對抗」表示，只要有利於國計民生的議題都可以合作；至於成立台中聯合服務處，未來有很多事項要拜託盧多多幫忙。盧秀燕微笑點頭回應。

麥玉珍昨也赴南投市成立聯合服務處，並舉辦小草座談會。柯文哲在會中提及大選布局，他稱民眾黨是「菁英政黨」，二○二六要搶地方席次，在各縣市築起灘頭堡，站穩腳步搶進二○二八總統大選。被問到常遭質疑沒中心思想、善變，柯文哲重申，不是善變，是「進化」、不斷再改進；政治人物的中心思想，就是讓老百姓過好生活，「難道統獨意識是中心思想？」他並痛批，民進黨也說不出國家、文化、民族認同為何。

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