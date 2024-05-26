快訊

國軍飛官年底確將面臨退伍潮 背後原因非賴總統一席話

因應疑似外籍遊客鬧事影片 日本京都八坂神社改「一規定」

Super Junior到齊了！厲旭甜蜜完婚 昔隊友13+2大合體 粉絲淚喊：活久見

英系許木桂接棒正國會李天生 新任民進黨台中黨部主委

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均／台中即時報導
民進黨台中市黨部黨職改選今登場，新任黨部主委由英系許木桂當選。記者劉柏均／攝影
民進黨台中市黨部黨職改選今登場，新任黨部主委由英系許木桂當選。記者劉柏均／攝影

民進黨台中市黨部主委改選，英系、正國會支持的許木桂，贏了新系支持的議員鄭功進。許木桂表示，將全力團結黨內，首要目標就是在2026市長、市議員選戰奪下好成績。

今天下午4點開票後，整體投票率比預期低，只有59.28%，比上一屆略低2%。不過政壇預判許木桂勝出，投票結果沒有意外。

許木桂擔任5屆民進黨中市黨部評委會召集人和2屆評委，也是中央評委，熟悉黨務，他希望凝聚黨員向心力，團結就是力量。

民進黨台中市黨員共有19098位，其中正國會6365人、英系5822人、新系4722人、綠色友誼1932人。正國會與英系共同支持許木桂。

許木桂表示，民進黨目前處於逆風狀況，上任後會聽取黨內各先進意見，團結黨內、重振士氣，目標2026增加市議員席次，全力輔選黨內市長候選人。

民進黨全國各地方黨部黨職改選今登場，各地方新任黨部主委名單出爐。圖／民進黨提供
民進黨全國各地方黨部黨職改選今登場，各地方新任黨部主委名單出爐。圖／民進黨提供

台中市 民進黨

延伸閱讀

民進黨地方黨部主委改選結果一覽 英系席次減、親賴系成最大贏家

盧秀燕、柯文哲同框 劍指2028？藍白稱讚盧展現高度、綠表失望

盧秀燕與柯文哲同框 民進黨台中黨部譏：盧不怕失分？

中市府擬發捷運終身免費搭乘卡 議員要求訂法源

相關新聞

民進黨地方黨部主委改選結果一覽 英系席次減、親賴系成最大贏家

民進黨地方黨部主委改選結果出爐，親賴系（新潮流＋綠色友誼連線＋民主活水＋湧言會）拿下11席，成為大贏家。英系、正國會各拿下4席...

卸任一周就神隱？蔡英文缺席黨職改選 民進黨上下「無人知」

民進黨今全面改選黨職，過往都會在永和投票的前總統蔡英文今一整天都未現身，黨內從中央至地方也都不清楚情況。記者詢問前總統蔡...

批總統就職談「台南400年史」 陸學者怒指台獨論述：認賊作父、數典忘祖

賴清德總統520就職演說，將台灣史從1624年荷蘭人自台南安平登陸算起，對此，中國社會科學院台灣史研究中心秘書長李細珠痛...

夫妻搭捷運「零互動」同框畫面引熱議 柯文哲、陳佩琪雙雙發聲

近期有民眾在北捷上捕捉到民眾黨主席柯文哲及妻子陳佩琪，因兩人分開坐，搭手扶梯也一前一後，沒太多互動，兩人感情引熱議。柯文...

影／自詡民眾黨為「菁英政黨」 柯文哲曝2026布局、劍指2028總統大選

民眾黨立委麥玉珍今在南投市成立服務處，黨主席柯文哲到場揭牌，並辦小草座談會，會中提及對2026、2028大選布局，稱民眾...

蘇巧慧當選民進黨新北黨部主委 綠營看2026關鍵之戰：想選早表態

民進黨公職下午4時結束，新北市今天粗估投票率6成6，比上屆2022投票率58.4％大幅度提升，研判是疫情解封後，黨員投票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。