英系許木桂接棒正國會李天生 新任民進黨台中黨部主委
民進黨台中市黨部主委改選，英系、正國會支持的許木桂，贏了新系支持的議員鄭功進。許木桂表示，將全力團結黨內，首要目標就是在2026市長、市議員選戰奪下好成績。
今天下午4點開票後，整體投票率比預期低，只有59.28%，比上一屆略低2%。不過政壇預判許木桂勝出，投票結果沒有意外。
許木桂擔任5屆民進黨中市黨部評委會召集人和2屆評委，也是中央評委，熟悉黨務，他希望凝聚黨員向心力，團結就是力量。
民進黨台中市黨員共有19098位，其中正國會6365人、英系5822人、新系4722人、綠色友誼1932人。正國會與英系共同支持許木桂。
許木桂表示，民進黨目前處於逆風狀況，上任後會聽取黨內各先進意見，團結黨內、重振士氣，目標2026增加市議員席次，全力輔選黨內市長候選人。
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