英系許木桂接棒正國會李天生 新任民進黨台中黨部主委

民進黨台中市黨部主委改選，英系、正國會支持的許木桂，贏了新系支持的議員鄭功進。許木桂表示，將全力團結黨內，首要目標就是在2026市長、市議員選戰奪下好成績。

今天下午4點開票後，整體投票率比預期低，只有59.28%，比上一屆略低2%。不過政壇預判許木桂勝出，投票結果沒有意外。

許木桂擔任5屆民進黨中市黨部評委會召集人和2屆評委，也是中央評委，熟悉黨務，他希望凝聚黨員向心力，團結就是力量。

民進黨台中市黨員共有19098位，其中正國會6365人、英系5822人、新系4722人、綠色友誼1932人。正國會與英系共同支持許木桂。