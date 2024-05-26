美國眾院外委會主席訪台 賴總統27日接見訪團

總統府發言人李問今天表示，誠摯歡迎美國聯邦眾議長指派外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率領跨黨派議員慶賀團來訪，總統賴清德將於明天上午接見訪團，就印太區域和平穩定及台美經貿關係等議題交換意見。

李問晚間向媒體表示，此訪團是總統賴清德及副總統蕭美琴就任後，第一個到訪的美國國會議員團。訪團成員包含，眾議員潘內達（Jimmy Panetta）、眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、眾議員胡拉漢（Chrissy Houlahan）、眾議員威爾森（Joe Wilson）、眾議院「國會台灣連線」共同主席巴爾（Andy Barr）等外交及軍事委員會成員。

李問表示，感謝美國眾議院跨黨派重量級議員來到台灣，用實際行動展現對新政府以及台灣人民的堅定支持。台灣將持續與理念相近國家合作，維護區域的和平安全穩定。

此外，他說，也感謝美國國會大力支持，促成「台美21世紀貿易倡議」，期待未來共同合作打造對台美雙邊更有利的經貿環境，也期盼台美能夠持續加深各項合作，一同守護台海及區域的和平穩定，並堅定守護得來不易的民主自由。