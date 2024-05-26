施乃如接任竹市黨部主委 原綠黨議員宣布加入民進黨

民進黨縣市黨部主委、勞工與海外黨部主委、全國黨員代表改選今天登場。新竹市黨部主委由現任市議員施乃如當選，全國黨代表則由市議員陳建名、林盈徹勝出。施乃如也成為繼前國大代表魏秀珍後，新竹市黨部第2位女性主委。施乃如表示，身為民進黨新竹市青壯世代的一員，對於聽取年輕人想法，擴大年輕人對民進黨的認識與支持，她責無旁貸。

民進黨新竹市黨部主委及黨員代表改選今天下午4點順利結束，為展現團結，新任主委施乃如一早在立法院黨團總召柯建銘及所有黨籍議員陪同下完成投票。柯建銘表示，堅守台灣主體價值是不同世代政治工作者不可動搖的信念，但需要更多人深耕與傳承，期許施乃如持續招募新血，鼓勵年輕人關懷家鄉、勇於參與公共事務。

新竹市原綠黨市議員劉崇顯也在臉書宣布加入民進黨，而他的加入，也讓市議會民進黨團從8席增加至9席。

施乃如表示，各行各業都有女性積極奉獻的身影，她非常感謝黨內前輩與黨員先進的支持，她會展現行動力，細心傾聽各界聲音，讓民進黨持續貼近社會。施乃如強調，民主、自由與人權是團結大家的共同信念，年輕人更是國家持續進步的希望。

施乃如表示，直播、拍影片已是政治溝通的基本功，未來她將首重線上社群的經營與互動。此外，她也會持續強化黨部功能，透過課程、講座、活動等不同方式，讓市民願意走進來，同時率領黨公職走到戶外，以行動服務站的型式，和市民面對面交流與服務。

民進黨新竹市黨代表部分，共計25人登記同額參選，其中最年輕為91年次，並有6位8年級生，施乃如說，樂見年輕世代的參與，她會努力團結所有支持者，擴大民進黨在新竹市的社會支持。