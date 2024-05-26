選前互槓！民進黨南投縣黨部2人搶主委 陳玉鈴高票當選

民進黨縣市黨部主委今改選，南投縣有縣議員陳玉鈴、草屯鎮代簡百聰參選，改選前兩人互槓，簡控陳涉詐騙吸金案，陳反控簡抹黑是暗黑勢力代表；而今改選結果出爐，陳玉鈴以2414票勝選，她表示，將加強黨內溝通整合，營造團結氛圍。

民進黨南投縣黨部主委此次有2人參選，分別是縣議員陳玉鈴和草屯鎮民代表簡百聰，選舉期間簡百聰質疑陳玉鈴涉入詐騙吸金案；陳玉鈴回擊，稱簡的指控不實，她是受害人，揚言蒐證報警對她提告加重誹謗，反控簡百聰是暗黑勢力代表。

今天民進黨各地展開改選作業，南投縣共開設4投票所，陳、簡2位候選人一早各自前往其區域投票所投票，前者表示，她一直努力耕耘地方，會平常心面對結果；後者也表示，能做的都做了，因此心情平靜，結果就交由黨員決定。

而民進黨南投縣黨部於今下午5時許完成開票，該黨部指出，此次主委選舉，總投票人數4515人，出席投票2928人，投票率64％，其中陳玉鈴獲2414票，支持率82％；簡百聰獲426票，廢票為88票，投票率則較上次同額參選高出3％。

民進黨南投縣黨部選舉結果出爐後，當選人陳玉鈴感謝黨員支持，她說，距接棒主委還有些時間，她將加強溝通整合黨內，營造團結氛圍，上任則會網羅年輕人，讓青年到各地辦座談，並強化數位資訊發展，協助政府推動政務，共同守護民主。