民進黨高雄黨部主委選舉 黃文益自行宣布當選

民進黨高雄市黨部主委選舉目前雖然票數還未開完，但候選人黃文益已於晚上7時30分發表勝選感言，落敗的候選人陳慧文則在臉書承認敗選，並祝福及支持黃文益。

黃文益表示，對於這次選舉想用「感恩、團結」來當作勝選感言，他要感謝選舉對手陳慧文，過程中她的風度，雙方秉持著君子之爭，沒有攻擊對方，非常讓人欽佩。這次是最沒有火藥味選舉，也被外界稱為佛系選舉，兩人在這過程中各自努力拓展票源。

黃文益說，他也要感謝高雄市長陳其邁及議長康裕成，兩位在高雄市都是可以影響戰局的人，兩人都保持中立，樂觀選舉過程，因為沒有有利人士界入，選舉才可以公平公正的完成。

第三他要感謝所有的黨員，黃文益表示，他雖然是湧言會推薦，但正國會、新潮流的夥伴也都願意支持，才有這樣勝選的結果。從選舉中可以看出，民進黨是個團結的政黨。

他說，接下來沒有開心的時間，因為對手國民黨已經整軍完備，所以接下來要馬上跟黨部聯結，著手進行下一場選戰。這也是他在選舉過程中強調的，這是一個有戰鬥力的市黨部，除了讓黨員知道黨部有在關心大家，也要在媒體、政策上開始打前鋒，讓國民黨知道高雄市民進黨市黨部是個可戰鬥的市黨部。

他說，這場選舉已結束，要一起團結攜手，儘管選舉中有競爭，不管哪個派系，大家都要一致對外，希望高雄市愈來愈好，不希望高雄市落入不願做事的團隊手中，也再一次感謝大家的支持。

陳慧文則在臉書發表文章，承認敗選。她寫道「感謝所有今天冒雨出來投票的黨員朋友，你們用行動展現了對民進黨的支持，也讓這次黨內選舉順利完成。恭喜黃文益議員當選新任主委，我相信以他的能力和經驗，一定能帶領高雄市黨部持續進步。我也會繼續支持黨務工作，並給予最大的祝福。」

「這段時間以來，我要感謝所有支持我的黨員、朋友和工作夥伴，謝謝你們一路相伴，給我鼓勵和支持。雖然選舉結果不如預期，但我們努力過、奮鬥過。這次選舉，讓我明白基層的聲音，以及黨員同志對民進黨的期許。我會將這些聲音和期許放在心上，繼續努力，不辜負大家的期待。」

「民進黨是一個有理想、有抱負的政黨，我們始終相信，唯有團結一致，才能克服挑戰，贏得人民的信賴。未來，我依然會堅守崗位，為民服務，為高雄打拼，和大家一起努力，讓高雄變得更好！」