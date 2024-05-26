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民進黨連江黨部主委改選 李哲宇當選宣誓共組「馬祖戰隊」

聯合報／ 記者李成蔭／連江即時報導
民進黨今各級黨職改選，其中連江縣黨部是艱困區域，由深耕多年的黨部執行長李哲宇當選主委。圖／民進黨連江縣黨部提供
民進黨今各級黨職改選，其中連江縣黨部是艱困區域，由深耕多年的黨部執行長李哲宇當選主委。圖／民進黨連江縣黨部提供

民進黨今各級黨職改選，其中連江縣黨部是艱困區域，由深耕多年的黨部執行長李哲宇當選主委，他表示將持續開疆拓土，要與夥伴共組「馬祖戰隊」，更要和中央合作來為馬祖爭取福利。

民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，其中外島頗具指標意義，也引發關注。民進黨連江縣黨部指出，這次由主委參選人李哲宇同額競選主委，投票數30人、投票率23%。

李哲宇除感謝外也說，當選是責任的開始，他會學習前主委李問的精神，跟同志們持續在馬祖開疆拓土，促進良性的政黨競爭，也會在黨內前輩們所打下的基礎上，繼續服務馬祖。

李哲宇提到，眾所皆知民進黨中央執政後，相較國民黨為馬祖挹注更多資源，民進黨是最支持馬祖進行各項建及文化發展的政府，所以接下來與黨部同事們、李問共組「馬祖戰隊」，並密切和賴清德總統、行政院長卓榮泰、立委洪申翰合作，未來會持續用中央級的資源為馬祖爭取建設與福利、反映民眾心聲，讓馬祖再升級。

民進黨連江縣黨部前代理主委詹庭語恭喜並表示，李哲宇具有公部門經驗，在擔任黨部執行長期間積極任事，同時具有熱情、溫暖的性格，是黨部主委的最好人選，相信黨部發展一定會更好。

民進黨國際事務部主任、連江縣黨部前主委李問也恭喜並說，李哲宇在黨部草創時期擔任多項職務，也於2022年參選南竿鄉民代表，李有過去公部門的專業歷練，也有餐飲業的經營長才，作為馬祖女婿，李持續從馬祖在的需求的觀點出發，為民眾爭取權益；未來南竿有李哲宇、北竿有詹庭語，馬祖黨部團隊持續開枝散葉。

民進黨 馬祖

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