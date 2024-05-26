民進黨北市英系主委張茂楠連任 投票率近70%「出乎意料」

民主進步黨各縣市黨部主委今改選，台北市部分由主委張茂楠同額競選拚連任。根據台北市黨部統計，今天投票人數約1萬3800人，投票率69%。

張茂楠表示，今天選舉狀況出乎意料地踴躍，以為同額競選，選舉氣氛不高，原本預估投票率可能只有6成，結果開票竟接近7成。

張茂楠分析，可能是最近國民黨、民眾黨在立法院作亂，黨員認為不能放任下去，也不能不參與黨內民主，好像在台灣都沒人替他們發聲，因此才願意出門投票。

屬於正國會的北市議員陳怡君說，今天就是平常心看待黨員投票，民主的過程有競爭很正常，各派系選完後，能夠團結台灣比較重要，黨員愈多對民進黨愈好。

新系立委吳思瑤指出，今年台北市主委同額競選，自然不比過去選戰激烈，但總是能帶動不同支持者用力催票，最後還是會回到黨員代表選舉，無論投票率高或低，都是2年1次的選舉，民主體質會反映在黨務選舉上。