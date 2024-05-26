世衛大會明開議 外交部：國際展現強勁挺台參與力道

在第77屆「世界衛生大會」（WHA）將於明日開議，外交部指出，全球已有85個國家的行政及立法部門、醫衛專業團體、智庫學界、意見領袖及公民社會等，逾7千人次國際友人以各種多元方式，具體展現對我國參與WHO及WHA的支持，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，今年11個具有WHO會員國身分的友邦均向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆大會議程；友邦高層更持續公開發聲助我，並於來台出席我國總統、副總統就職典禮時重申挺台立場；友邦駐日內瓦聯合國代表團組成的「台灣之友集團」也聯合致函WHO幹事長，支持我國參與WHO及WHA。

外交部指出，各國立法部門也展現強勁挺台力道，以通過決議或動議、致函WHO幹事長或各該國家政府高層、質詢、發表公開聲明、社群媒體發文或投書等多元方式表達對我國的支持，包括盧森堡國會、荷蘭眾議院、捷克參議院外委會、聖克里斯多福及尼維斯國會、馬紹爾群島國會、瓜地馬拉國會，以及美國、英國、比利時等多國地方議會，都分別通過支持我國參與WHO及WHA的決議及動議。

外交部表示，由各國友台國會議員所組成的「福爾摩沙俱樂部」，其中來自歐洲議會、歐洲各國及加拿大的25位共同主席發表聯合聲明挺台，呼籲WHO幹事長邀台灣出席WHA；更有總計29個國會、近870位國會議員聯名致函WHO幹事長為我國強力聲援。

外交部並表示，已有超過5300人次在各社群媒體平台上為台灣發聲，包括美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）、聯邦參議院外委會主席卡登（Ben Cardin, D-MD）、參議院外委會共和黨首席議員芮胥（James Risch, R-ID）等多位參、眾議員。

外交部呼籲WHO秉公行事，傾聽各方支持台灣參與WHO的良心呼聲，抗拒中國的不當影響力，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHA及WHO所有會議、活動及機制。