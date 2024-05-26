民進黨地方黨部主委改選結果一覽 英系席次減、親賴系成最大贏家
民進黨地方黨部主委改選結果出爐，親賴系（新潮流＋綠色友誼連線＋民主活水）拿下9席，成為大贏家。英系、正國會各拿下4席，蘇系、湧言會與其他地方勢力則拿下剩餘的5席。
地方黨部主委選舉結果，親賴系當選人包括了桃園市黨部主委黃傅淑香（鄭文燦系統）、台南市黨部主委郭國文（新潮流）、宜蘭縣黨部主委邱嘉進（新潮流）、苗栗縣黨部主委陳詩弦（新潮流）、彰化縣黨部主委楊富鈞（綠色友誼連線）、嘉義市黨部主委黃大祐（綠色友誼）、屏東縣黨部主委羅平道（新潮流）、南投縣黨部主委陳玉鈴（綠色友誼連線）、連江縣黨部主委李哲宇（民主活水）等9席。
英系則當選人有台北市黨部主委張茂楠、台中市黨部主委許木桂、嘉義縣黨部主委徐明勳、金門縣黨部主委蔡其雍等4席。
正國會同樣拿下4席，包括基隆市黨部主委林明智、雲林縣黨部主委劉建國、澎湖縣黨部主委顏家康、花蓮縣黨部主委嚴献宗。
蘇系則由蘇巧慧拿下新北市黨部主委，黨職改選票向來支持蘇系的柯建銘系統，則由施乃如拿下新竹市黨部主委；新竹縣由地方勢力鄭朝方拿下黨部主委；高雄市為湧言會黃文益，成功抵抗新系當選主委；台東縣由親賴坤成人馬張鈺晨當選主委。
民進黨地方黨部主委改選，當選名單如下：
台北市張茂楠（英系）
新北市蘇巧慧（蘇系）
桃園市黃傅淑香（鄭文燦系統）
台中市許木桂（英系）
台南市郭國文（賴系）
高雄市黃文益（湧言會）
基隆市林明智（正國會）
宜蘭縣邱嘉進（新潮流）
新竹市施乃如（柯建銘系統）
新竹縣鄭朝方（鄭永金系統）
苗栗縣陳詩弦（新潮流）
彰化縣楊富鈞（綠色友誼）
雲林縣劉建國（正國會）
嘉義縣徐明勳（英系）
嘉義市黃大祐（綠色友誼）
澎湖縣顏家康（正國會）
金門縣蔡其雍（英系）
連江縣李哲宇（民主活水）
南投縣陳玉鈴（綠色友誼）
屏東縣羅平道（新潮流）
花蓮縣嚴献宗（正國會）
台東縣張鈺晨（親賴坤成人馬）
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