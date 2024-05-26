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出訪印太地區行程一環 美眾議院外委會主席麥考爾率團訪台
美國在台協會（AIT）今指出，美國聯邦眾議院外交委員會主席眾議員麥克．麥考爾於今日率團訪問台灣，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。
AIT今晚發出新聞稿指出，美國聯邦眾議院外交委員會主席眾議員麥克．麥考爾（Michael McCaul；共和黨 – 德州）將於5月26日至30日率團訪問台灣。
AIT新聞稿指出，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，代表團同行議員包括眾議員金映玉（Young Kim；共和黨 – 加州）、眾議員喬．威爾森（Joe Wilson；共和黨 – 南卡羅萊納州）、眾議員吉米．帕內塔（Jimmy Panetta；民主黨 – 加州）、安迪．巴爾（Andy Barr；共和黨 – 肯塔基州）以及眾議員克莉絲．胡拉漢（Chrissy Houlahan；民主黨 – 賓州）。
新聞稿表示，此國會代表團將與台灣資深領袖及公民社會成員會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。
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