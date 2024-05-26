蘇巧慧奪逾1.9萬票當選綠新北主委 國會遭藍白夾擊催出投票率

民進黨公職選舉結果出爐，新北市黨部主委由蘇巧慧同額當選，新北市黨部最終統計，蘇巧慧共拿下1萬9104票，得票率94.6％，她稍早也發布當選感言表示，她一定會用行動凝聚大家，讓新北市黨部成為民主陣營中最厚實、最堅定的力量。

本屆選舉，新北市民進黨員3萬171人，共計在11個選區，設置35處投開票所，本次投票率66％，較上一屆2022年投票率58.4％大幅度提升。

地方黨部人員分析，除是疫情解封後的第一次黨公職改選，近期民進黨支持者流失，這次民進黨立院不過半，慘遭藍白夾擊，激發更多民進黨員改革決心，才會選擇出門投票。