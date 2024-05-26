聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇巧慧奪逾1.9萬票當選綠新北主委 國會遭藍白夾擊催出投票率
民進黨公職選舉結果出爐，新北市黨部主委由蘇巧慧同額當選，新北市黨部最終統計，蘇巧慧共拿下1萬9104票，得票率94.6％，她稍早也發布當選感言表示，她一定會用行動凝聚大家，讓新北市黨部成為民主陣營中最厚實、最堅定的力量。
本屆選舉，新北市民進黨員3萬171人，共計在11個選區，設置35處投開票所，本次投票率66％，較上一屆2022年投票率58.4％大幅度提升。
地方黨部人員分析，除是疫情解封後的第一次黨公職改選，近期民進黨支持者流失，這次民進黨立院不過半，慘遭藍白夾擊，激發更多民進黨員改革決心，才會選擇出門投票。
從民進黨新北市黨部2022選舉統計資料，當時具投票資格的黨員3萬890人，這次黨員小幅度減少，也讓許多黨員認為，接下來如何找回黨員，並吸引更多人加入，是接下來黨部主委的重點工作之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言