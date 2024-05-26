民進黨花蓮縣黨部主委3人相爭 現任主委嚴献宗順利連任

民進黨地方黨部主委今天改選，花蓮是民進黨艱困選區，縣黨部主委有現任主委嚴献宗、新系徐達及台灣東社發言人陳財能3人投入參選，即使被視為新系出身的賴清德當選總統，不過花蓮綠營以地方派系為主，加上嚴献宗任內勤跑基層，又掌握行政優勢，獲得958票順利連任。

綠營花蓮縣黨部主委選舉牽動地方派系，雖然陳財能打空戰爭取黨員認同，不過回響不大，主要仍以嚴献宗與徐達為主。尤其徐在選前，曾在臉書炮轟嚴任內選舉成績不佳，更質疑嚴献宗參選主委爭取連任仍接觸黨務，是球員兼裁判；嚴則回應黨部秉持公平公開公正立場辦好選務。

今天選舉結果出爐，嚴献宗最後以958票勝選，順利連任，徐達則獲677票，陳財能135票。嚴献宗是現任主委，接棒上任主委陳景豊，過去在選舉積極造勢，也勤跑地方，有現任行政優勢，容易得到傳統黨員選票。嚴把自己視為「桶箍」，在各個大選時能團結各方力量，促進黨內整合，也希望多培養年輕人參政，未來能交棒。

嚴献宗表示，感謝所有支持者的肯定，將秉持團結一致的精神，繼續帶領花蓮縣民進黨再創佳績，希望所有黨員放下選舉時的分歧，團結一致迎接未來的挑戰，只有團結才能讓黨的力量更加堅實，才能更好地為花蓮縣的民眾服務。

嚴献宗說，未來與黨部將繼續聆聽黨員及縣民的心聲，積極回應基層民眾的需求，為花蓮縣的繁榮與發展努力奮鬥，將以實際行動兌現選舉時的承諾，讓每位支持者看到更加進步、更加團結的民進黨，勇敢為民主發聲，守護家園。

地方人士說，嚴献宗連任主委，代表傳統花蓮地方綠營派系的勝選，不過背後是否有人頭黨員的問題，值得深思；票數第二名的徐達即使敗選，不過所屬新潮流派系，加上獲得部分地方大老的支持，也在上次總統大選擔任賴清德之友會聯絡人，建立不少人脈，預料下屆主委選舉會捲土重來。