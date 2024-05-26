夫妻搭捷運「零互動」同框畫面引熱議 柯文哲、陳佩琪雙雙發聲

近期有民眾在北捷上捕捉到民眾黨主席柯文哲及妻子陳佩琪，因兩人分開坐，搭手扶梯也一前一後，沒太多互動，兩人感情引熱議。柯文哲今傻眼直呼，「這也要挑撥離間」；陳佩琪發文回應，柯的知名度高，人多時會分開，暗巷再牽手。

立法院上周五（24日）續審國會改革法案，朝野立委持續攻防，民進黨立委王世堅火力全開痛批民眾黨立委黃國昌是「偽君子」，並嗆民眾黨主席柯文哲「你在哪裡？」要柯站出來說清楚。有網友就目擊柯和妻子陳佩琪當晚現身北捷搭車。

臉書粉專「鄉民挺起來」貼出3張照片並指出，有民眾24日晚上9時許看到柯文哲和陳佩琪在北捷搭車；但因照片中，他們搭車沒坐在一起，柯文哲在博愛座上低頭滑手機，陳佩琪則坐在斜對角座位像在放空，兩人中間還夾著1位民眾。

而柯、陳2 人搭車到站後也沒走在一起，不僅一前一後離開車廂，搭手扶梯時也保持距離，沒有過多互動，因此引發網友熱議，好奇「夫妻倆也離太遠」、「這個已經是路人了」、「誰會旁邊有空位竟然不坐在一起」等，甚至挨酸兩人感情不好。

柯文哲今天到南投舉辦小草座談會，並參加黨內立委麥玉珍南投聯合服務處成立揭牌，活動結束後面對有民眾質疑，他和妻子搭車「離很遠」、挨酸感情不好等，柯文哲聞言傻眼直呼，「唉唷！連這個也要挑撥離間，實在是…」，神情滿是無奈。

陳佩琪今天則是在個人臉書發文提到，柯文哲今天有邀她去台中和南投參加開幕，但她敬謝不敏，晚上夫妻一起到附近走走，比較自在且省體力，只是時常邋遢著一張臉，加上柯的知名度高，人多的時候下意識趕快分開，暗巷再牽手散步就好。