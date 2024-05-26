民進黨宜蘭黨部主委邱嘉進勝出 首要任務恢復聯誼會

民進黨宜蘭縣黨部主委選舉結果出爐，新賴系的邱嘉進獲1102票，勝過其餘2名候選人，確定成為新任主委。邱嘉進表示，當前排第一的任務是恢復各鄉鎮市的聯誼會，傾聽基層心聲；至於2026的人選，將以公正公平公開的方式推舉，不會預設特定對象。

本次20屆民進黨宜蘭黨部主委選舉中，縣議員謝燦輝原本推舉前議長陳文昌出馬，陳堅持不選，謝才親自上陣，4月15日率先登記；中央黨部社運部前主任邱嘉進、縣議員簡松樹則在4月19日登記截止日先後登記。謝、邱分別代表正國會與新潮流，簡沒有明顯派系。

今天下午4時投票結束，2820名選舉人中，2177人投票，邱嘉進獲1102票，謝燦輝得到920票，簡松樹則是129票，另有26張廢票。邱出身南方澳，曾任蘇澳鎮民代表，這次選舉也在蘇澳、南澳選區大勝對手100多票，溪南地區除了謝的本命區冬山、簡的本命區五結，其餘區域都佔優勢。

邱嘉進選前曾表示，聽到許多鄉親建議恢復地方聯誼會，能更好傳遞基層黨員的聲音，如今他將接任黨部主委，也表示最首要的任務就是兌現承諾，恢復聯誼會；此外也會顧及入黨超過20年與年齡超過70歲的資深黨員，推動免繳黨費，並結合信賴之友會、小英之友會等團體，鼓勵基層投入公益。

邱嘉進曾擔任公共工程會主委陳金德立委任內的服務處主任，選前外界認為邱勝選對陳角逐2026是一大利多；對此邱表示，目前有意參選的人有好幾個，沒有預設特定對象，會下鄉和基層幹部了解民意，用公正公平公開的方式，推舉最適切的人選，上任後了解黨中央的規畫，再訂下具體期程。