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擊退林右昌力挺的王榆森 民進黨基隆主委選舉林明智出線

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前立委蔡適應、現任立委王正旭基隆服務處主任的林明智，今天拿下6成選票，當選民進黨基隆市黨部主委。記者邱瑞杰／攝影
前立委蔡適應、現任立委王正旭基隆服務處主任的林明智，今天拿下6成選票，當選民進黨基隆市黨部主委。記者邱瑞杰／攝影

民進黨基隆市黨部第19屆主任委員選舉今天投開票，先後出任前立委蔡適應、現任立委王正旭基隆服務處主任的林明智，拿下6成選票，擊敗對手、基隆前市長林右昌任內的民政處長王榆森出線。林明智說，黨的組織發展、暢通媒體溝通是未來黨部工作重點，並希望結合所有的力量來一起努力。

民進黨基隆市主委選舉投開票所設在義一路市黨部，今天上午8點至下午4點投票，4點半開始開票，今天除了改選主委，並選出新任的全國黨代表、基隆市黨代表。

民進黨主委選舉基隆市具選舉資格黨員共1739人，今天有人1112人投票，投標率近64%。開票後林明智持續保持領先，並在5點40分左右超過半數557票。最後開票結果是林明智670票，王榆森422票，無效票20票。

全國黨代表應選2席，基隆市議長童子瑋的秘書江志強、基隆市議員張顥瀚同額競選登記。1742名選舉人中有1125人投票，江志強獲得688票，張顥瀚406票，雙雙當選。

林明智說，感謝所有的黨員先進的厚愛，讓他順利當選主委。這一次主委選舉過程，候選人都以正面的表述爭取黨員支持，沒有互相攻擊，可以說是很好的典範。基隆市長、立委選舉先後敗北，黨員很憂心。他接任主委後，將朝黨的組織發展、暢通媒體管道溝通做為工作重點，希望能夠結合所有的力量一起來努力。

林明智表示，他也會努力整合地方意見，建立年輕人的溝通平台，號召參與公共事務。他也會照顧資深黨員，加強黨員間的互動。他或王榆森的共識就是團結基隆，選舉結果出爐後，他已致電王，感謝王過去對基隆的努力，未來他會傾聽更多人的建議，為2026年勝選做好輔選工作。

民進黨基隆市黨部現任主委蘇仁和認為，林明智在總統、立委選舉後就表態要參選主委，黨內選舉就是這樣，「先拜託先贏」。王瑜森晚了1、2個月才說要選主委，有些黨員已經答應支持林明智了，就不太會改變。這次林明智和王榆森的競爭，並非外界所說的蔡適應、林右昌「代理人之爭」。

童子瑋在選舉結果揭曉後說，民進黨是一個大家庭，不管新進夥伴、中生代、還是從創黨一路走來的前輩，都曾在不同的時代被民進黨的價值感動過，也因為這樣的機緣，聚集在這個大家庭。每一位家人都應該受尊重，更是要一起打拚前進的夥伴與戰友。

前立委蔡適應、現任立委王正旭基隆服務處主任的林明智，今天拿下六成選票，當選民進黨基隆市黨部主委。記者邱瑞杰／攝影
前立委蔡適應、現任立委王正旭基隆服務處主任的林明智，今天拿下六成選票，當選民進黨基隆市黨部主委。記者邱瑞杰／攝影
前立委蔡適應、現任立委王正旭基隆服務處主任的林明智，今天拿下6成選票，當選民進黨基隆市黨部主委。記者邱瑞杰／攝影
前立委蔡適應、現任立委王正旭基隆服務處主任的林明智，今天拿下6成選票，當選民進黨基隆市黨部主委。記者邱瑞杰／攝影

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