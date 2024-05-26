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同額競選得票逾上屆總票數 蘇巧慧宣布當選綠新北主委

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，同額競選的蘇巧慧今一早現身土城國小投票，青年議員也陪同，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，同額競選的蘇巧慧今一早現身土城國小投票，青年議員也陪同，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

立委蘇巧慧稍早宣布當選民進黨新北市黨部主委，她表示這次得票超過上次總票數，感謝大家對她熱烈支持，尤其在藍白強行通過的國會擴權法案之際，更感到重任在即，未來她會與新北所有黨公職及黨員並肩作戰，讓市黨部成為民主陣營中最厚實、最堅定的力量。

民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，其中蘇巧慧因為是新北市長熱門人選，格外引發關注。這次蘇為同額競選，仍獲得超過1萬9000張選票，得票率94.5%。

蘇巧慧辦公室指出，這屆黨職選舉改選投票相當踴躍，66%投票率高於上屆58%，得票數更超越上屆總票數。蘇表示，她一整天跑遍三重、新莊、土城、板橋、新店、中和、永和等7個投票所，有非常多黨員同志對她抱予熱烈期待，她一定會用行動凝聚大家。

蘇巧慧表示，她非常感謝黨員在台灣民主岌岌可危的這一刻，支持她當選民進黨新北市黨部主委；她提到，周五她還正在和同黨立委在立法院內，對抗國民黨、民眾黨意圖強行通過的國會擴權、侵犯人權法案；同一時間，立法院外聚集超過10萬名民眾，對國民黨、民眾黨表達抗議，直到午夜，在立法院散會後，還遲遲不肯離去。蘇巧慧說，不只立法院，從北到南，甚至花東，都有民眾集會表達不同意的聲音。

蘇巧慧提醒，國會擴權、侵犯人權的惡鬥還沒有落幕，台灣人民的對抗也還不能結束，因為下周二又將上演同樣戲碼，在這樣局勢中，她能獲得黨員支持並當選主委，更感到重任在即。

蘇巧慧期待，未來和新北市全體黨公職及黨員並肩作戰，讓新北市黨部成為民主陣營中最厚實、最堅定的力量，她將帶領新北市黨部繼續前進，不負大家所託。

民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，同額競選的蘇巧慧今一早現身土城國小投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，同額競選的蘇巧慧今一早現身土城國小投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，同額競選的蘇巧慧今一早現身土城國小投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，同額競選的蘇巧慧今一早現身土城國小投票。記者李成蔭／攝影

立法院 蘇巧慧

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